Son Mühür/ Merve Turan- Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nın 15 yaşındaki yetenekli üyesi Ayşe Nil Çetin, uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı. Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenen "15. Uluslararası Prenses Lalla Meryem Piyano Yarışması"nda sergilediği üstün performansla ikincilik ödülünü kazanan genç piyanist, hem Türkiye’ye hem de Narlıdere’ye büyük bir gurur yaşattı.

Gülsin Onay’ın jüri olduğu yarışmada büyüledi

Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen genç piyanistlerin hünerlerini sergilediği yarışmada jüri kadrosu oldukça güçlüydü; Devlet sanatçısı ve dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay gibi tanınmış müzik otoriteleri değerlendirme yaptı. Ayşe Nil, bu zorlu platformda Handel’in "Passacaglia" ve C.P.E. Bach’ın "Adagio" eserlerini seslendirdi. Henüz 15 yaşında olmasına rağmen sahnedeki olgunluğu, teknik başarısı ve zarafetiyle jüriden ve izleyicilerden tam not alan Ayşe Nil, finalde ikincilik kürsüsüne çıkmaya hak kazandı. Elde ettiği bu uluslararası başarı, genç piyanistin kariyerinde önemli bir kilometre taşı olarak kaydedildi.

Genç piyanist: "Ülkemi temsil etmek en büyük gururum"

"Narlıdere’nin Müzik Perisi" olarak anılan Ayşe Nil Çetin, kazandığı ikincilik ödülünün ardından duygularını dile getirdi. Dünyanın birçok ülkesinden katılımcının bulunduğu bu prestijli yarışmada Türkiye’yi temsil etmenin ve ödül almanın kendisi için tarifsiz bir gurur olduğunu belirtti. Çetin, piyano tutkusunun başarıya dönüşmesinde en büyük payın ailesine, bilgi ve tecrübeleriyle yol gösteren değerli hocalarına ait olduğunu dile getirerek teşekkürlerini sundu.

Başarısında Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası'nın rolünün altını çizen genç yetenek, "Sayısız konser deneyimi sayesinde sabrı, disiplini ve sahnede özgüvenimi kazandım. Sanata değer veren ve gençleri destekleyen Narlıdere Belediyesi’ne minnettarım," ifadelerini kullandı. Ayşe Nil, ödülünü, kendisini yakından takip ettiği ve örnek aldığı Gülsin Onay’ın elinden almanın, özellikle Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığımız bir haftada, ek bir onur kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

Orkestra şefinden ilham vurgusu

Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nın şefi Tolga Akın ise öğrencisi Ayşe Nil Çetin’in uluslararası düzeydeki bu başarısıyla gurur duyduklarını ifade etti. Şef Akın, Ayşe Nil’in kazandığı bu önemli ödülün, orkestrada beraber çaldığı tüm arkadaşları için müthiş bir motivasyon ve ilham kaynağı olduğunu söyledi. Akın, "Ayşe Nil, orkestra provalarındaki disiplini ve ciddiyetiyle zaten her zaman takdir ettiğimiz bir piyanistti. Onun yolunun açık, başarılarının daim olacağına eminiz," diyerek genç yeteneğe desteklerini yineledi.