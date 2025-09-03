Kitabın editörlüğünü, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sedat Arslan üstlendi. İzmir’deki akademik çevrelerin de dikkatle takip ettiği çalışma, yaklaşık bir yıllık titiz bir sürecin ardından tamamlandı. Arslan, farklı ülkelerden uzman akademisyenlerle iş birliği yaparak kitabın hazırlanmasına öncülük etti.

İzmir’den katkı

Eserde İzmir’in akademik katkısı da yer aldı. Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Ayça Aydın, kitabın “Nutrition and Recovery in Esports” (Esporda Beslenme ve Toparlanma) başlıklı bölümünü kaleme alarak Türkiye’yi temsil etti. Aydın, “Dünyanın ilk akademik Espor Beslenmesi kitabında bana da yer veren bu harika ekibi bir araya getiren editörümüz Doç. Dr. Sedat Arslan’a teşekkür ederim” paylaşımıyla heyecanını dile getirdi.

Eylül ayında raflarda

Eserin e-kitap baskısı 31 Ağustos 2025’te, ciltli baskısı ise 1 Eylül 2025’te yayımlandı. Fiyatı e-kitap için 67,40 Euro, ciltli baskı için ise 85,59 Euro olarak belirlendi.

Espor beslenmesi nedir?

Espor beslenmesi, profesyonel oyuncuların zihinsel odaklanmasını güçlendirmek, yorgunluğu azaltmak ve performansı optimize etmek için tasarlanan bilimsel bir beslenme yaklaşımı.



Öne çıkan noktalar şöyle:

Konsantrasyonu artıran besinler: Omega-3, ceviz, balık.

Enerji yönetimi: Kompleks karbonhidratlarla uzun seanslarda kan şekeri dengesi.

Hidrasyon: Su ve elektrolit dengesinin korunması.

Toparlanma: Magnezyum ve B vitaminleri ile yorgunluğun azaltılması.

İzmir’in bilimsel katkısı dünyada ses getirdi

İzmirli akademisyenlerin imzasını taşıyan bu çalışma, yalnızca Türkiye için değil, espor dünyası için de bir dönüm noktası olarak görülüyor. Türk akademisyenlerin katkısıyla hazırlanan kitap, hem İzmir’in akademik gücünü hem de ülkemizin bilimsel üretimdeki rolünü uluslararası alanda bir kez daha kanıtladı.