Olay sabah saatlerinde Torbalı’nın Kırbaş Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, saat 08.39’da Selçuk Havalimanı’ndan havalanan Cessna tipi çift kişilik eğitim uçağı, kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra irtifa kaybederek mısır tarlasına çakılmıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, belediye arama-kurtarma ekipleri, jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Pilot adayı Berfu Hatipoğlu yaşamını yitirdi

Kazanın ardından sağlık ekipleri pilot adayını kontrol etmişti. 31 yaşındaki Berfu Hatipoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Uçakta yalnız olduğu öğrenilen Hatipoğlu’nun bir hava yolu şirketinde kabin amiri olarak görev yaptığı, üç aydır pilotluk eğitimi aldığı ve tek başına uçuşlara başladığı kaydedilmişti.

Görgü tanığı o anları anlattı

Kazayı gören tarlanın sahibi 66 yaşındaki Ali Çoban, yaşadıklarını şöyle aktarmıştı: “Evime 200 metre uzaklıktaydım. Uçağın süzüldüğünü gördüm, ardından baş üstü yere çakıldı. Benim tarlama düştü.

Koşarak olay yerine gittim, benzin kokusu vardı. Vatandaşları patlama ihtimaline karşı yaklaştırmadım. Jandarma ekipleri birkaç dakika içinde geldi. Uçaktan duman çıkıyordu ama yanma yoktu.”

Uçak dik bir şekilde çakıldı

İlk incelemelere göre, eğitim uçağının irtifa kaybettiği ve dik açıyla tarlaya düştüğü belirlendi. Enkazın çevresindeki mısırların biçildiği görüldü. Uzman ekipler, düşüş nedenini netleştirmek için olay yerinde detaylı çalışma yaptı.

Enkaz Selçuk Efes Havalimanı’na getirildi

İncelemelerin ardından uçağın parçaları vinç yardımıyla kaldırıldı. Enkaz önce Selçuk Efes Havalimanı’na götürüldü. Burada yapılacak ilk teknik incelemenin ardından parçaların detaylı analiz için Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.