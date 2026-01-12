İzmir’in Ödemiş ilçesinde konumlanan Bozdağ Yaylası, yaz ve kış mevsimlerinde sunduğu farklı turizm olanaklarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. “Ege’nin Alpleri” olarak anılan Bozdağlar’ın yüksek rakımında yer alan yayla, özellikle şehir sıcağından uzaklaşmak isteyenler için tercih edilen noktalar arasında bulunuyor.

Ulaşımı kolay, doğasıyla öne çıkıyor

Bozdağ Yaylası’na ulaşım, İzmir şehir merkezinden Torbalı-Bayındır güzergâhı üzerinden Ödemiş’e ulaştıktan sonra yaklaşık 25 kilometrelik dağ yolunun aşılmasıyla sağlanıyor. Toplu taşıma kullanmak isteyenler için İzmir Otogarı’ndan Ödemiş’e düzenli otobüs seferleri bulunuyor. İlçe merkezinden ise minibüs veya taksiyle yaylaya çıkılabiliyor.

Tarih ve mitolojiyle iç içe bir yayla

Bozdağ, doğal yapısının yanı sıra tarihi ve mitolojik geçmişiyle de dikkat çekiyor. Antik dönemde Lidyalılar tarafından Tmolos adıyla bilinen bölge, Persler ve Aydınoğulları dönemlerinde de önemini korudu. Mitolojide kral Tmolos’un hikâyesiyle anılan Bozdağ’da, şehzadeliği döneminde Fatih Sultan Mehmet’in ders aldığı bilinen medrese kalıntıları da yer alıyor.

Yazın mesire alanları, kışın kayak merkezi ilgi görüyor

Yayla, yaz aylarında Çınarlık Parkı, Mermer Oluk, Şelale Park, Kırk Çeşme gibi mesire alanlarıyla yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Piknik, doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi en çok tercih edilen aktiviteler arasında bulunuyor. Kış aylarında ise 1998 yılında açılan Bozdağ Kayak Merkezi öne çıkıyor. Merkezde üç kayak pisti, 60 odalı otel, restoran ve kafeler yer alıyor. Sezon boyunca yaklaşık 15 bin ziyaretçi ağırlayan merkez, amatör ve profesyonel kayakçılara hitap ediyor.

Tarım ve yöresel ürünler bölge ekonomisine katkı sağlıyor

Bozdağ’da tarım da önemli bir geçim kaynağı olarak dikkat çekiyor. Ödemiş patatesi başta olmak üzere kestane, ceviz, brokoli, karnabahar ve fasulye üretimi yapılıyor. Ziyaretçiler ayrıca bal, peynir ve tereyağı gibi yöresel ürünlere de ilgi gösteriyor. Yaylanın çam ve meşe ormanlarıyla kaplı doğal yapısı, bölgeye ayrı bir cazibe katıyor.

Konaklama ve çevre rotalarıyla dikkat çekiyor

Bozdağ kasabasında pansiyon tipi konaklama seçenekleri bulunurken, yayla girişindeki Döner Otel 85 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Bozdağ, Gölcük beldesi ve Ödemiş ile birlikte yaklaşık 25 kilometrelik bir doğa ve kültür rotası oluşturuyor. Bölge, yılın her döneminde doğa yürüyüşü, kamp, kayak ve sakin bir tatil arayan ziyaretçiler için tercih edilmeye devam edyor.