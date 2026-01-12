Son Mühür- İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Yeni Şakran Cezaevi’nde infazını tamamlayan bir tutukluya uyuşturucu madde ulaştırmaya çalışırken suçüstü yakalanan avukat M.Z. hakkındaki yargılamada nihai karara varıldı. Güvenlik birimlerinin dikkati sayesinde yakayı ele veren kadın avukat, yargılandığı mahkeme tarafından ağır bir hapis cezasına çarptırıldı. Kararın açıklanmasıyla birlikte mahkeme salonunda tansiyon yükselirken, davanın sonucu kamuoyunda büyük bir ses getirdi.

Suçüstü yakalanmıştı: Şüpheli hareketler deşifre etti

Olayın başlangıcı, Yeni Şakran Cezaevi’ndeki rutin avukat görüşmesi sırasında yaşandı. Cezaevi infaz koruma memurları, görüşme esnasında avukat M.Z.’nin sergilediği olağandışı ve tedirgin tavırlardan şüphelendi. Yapılan anlık müdahale ve inceleme neticesinde, M.Z.’nin müvekkiline yasa dışı uyuşturucu madde teslim etmeye çalıştığı tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve mesleki etiği temelinden sarsan bu eylemi nedeniyle yargılanan M.Z., davanın son celsesinde hakim karşısına çıktı.

Savunmasında suçlamaları kabul etmedi

Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık M.Z. ve kendisini savunan müdafi avukatlar hazır bulundu. Mahkeme heyetinin son savunması için söz verdiği kadın avukat, hakkındaki tüm iddiaları kesin bir dille reddetti. Olayın bir kumpas veya yanlış anlaşılma olduğunu öne süren sanık, masum olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, dosya içerisine giren teknik delilleri, olay anına ait yakalama tutanaklarını ve tanıkların birbiriyle örtüşen beyanlarını dikkate alarak savunmayı inandırıcı bulmadı.

Mahkemeden emsal nitelikte ceza: 18 yıl

Duruşmanın sonunda kararını açıklayan Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, avukat M.Z.’nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçunu işlediğine hükmetti. Mesleki nüfuzunu kötüye kullanarak cezaevine yasaklı madde sokmaya teşebbüs etmesi ve suçun niteliği göz önünde bulundurularak sanığa 18 yıl hapis cezası verildi. Kararı duyunca büyük şaşkınlık yaşayan ve tepki gösteren M.Z., jandarma eşliğinde tekrar cezaevine gönderildi.

Savunma kanadı dosyayı temyize götürüyor

Kararın ardından açıklama yapan sanık müdafileri, müvekkillerine verilen 18 yıllık hapis cezasını orantısız ve ağır bulduklarını ifade ettiler. Yaklaşık bir saat süren savunmalarında hukuki boşluklara dikkat çektiklerini belirten avukatlar, verilen hükmün hukuka aykırı olduğunu savundu. Mahkemenin kararına itiraz edeceklerini belirten savunma tarafı, dosyayı üst mahkemeye taşıyarak temyiz sürecini başlatacaklarını ve adalet arayışlarını sürdüreceklerini kamuoyuna duyurdu.