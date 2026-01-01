Son Mühür/ Seçil Ünlü - Bornova Belediyesi’nin ilçenin farklı noktalarında hizmet veren Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri, yılbaşı öncesinde düzenlenen etkinliklerle çocuklara keyifli anlar yaşattı. Yılbaşı konseptiyle süslenen sınıflarda çocuklar kostümleriyle etkinliklere katıldı, oyunlar oynadı ve eğitmenler eşliğinde neşeli saatler geçirdi. Etkinliklere aileler de yoğun ilgi gösterdi.

Güvenli ortam, güçlü sosyal destek

Uzman eğitmenler eşliğinde haftanın iki günü yarım gün hizmet veren merkezler, çocuklara güvenli bir sosyal öğrenme ortamı sunuyor. Ailelerin günlük yaşamını da kolaylaştıran merkezlerden Bornova genelinde 12 noktada, 3–6 yaş aralığında 500’ün üzerinde çocuk yararlanıyor. Merkezler, erken çocukluk gelişimine yönelik sosyal belediyecilik uygulamaları arasında yer alıyor.

“Çocukların mutluluğu geleceğe yatırımdır”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocuklara yönelik çalışmaların önemine dikkat çekerek, merkezlerin yalnızca oyun alanı olmadığını, çocukların sosyal gelişimini destekleyen ve ailelere nefes aldıran önemli bir hizmet sunduğunu ifade etti. Yeni yılda da çocuklara yönelik projelerin sürdürüleceğini belirtti.