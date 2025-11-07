İzmir Yeşilay Spor Kulübü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde eskrim antrenörlüğü yapan Hülya Balcı, yetiştirdiği sporcularla 2025 yılında hem ulusal hem de uluslararası arenada büyük başarılara imza attı. Spor bilimleri fakültesi mezunu Balcı’nın öğrencileri, yıl boyunca 12 önemli derece elde ederek dikkat çekti.

Uluslararası turnuvalardaki başarılar

Balcı’nın öğrencileri 2025’te Avrupa pistlerinde önemli dereceler aldı. İspanya’nın Ciudad Real Circuit Turnuvası’nda:

Uluç Eke Güven, U14 erkek kılıç kategorisinde birincilik, Osman İbrahim Erdöl, U12 erkek kılıç kategorisinde üçüncülük elde etti.

Türkiye’de düzenlenen turnuvalardaki dereceler

2025 yılı yurt içi organizasyonlarında Balcı’nın öğrencileri önemli madalyalar kazandı. Türkiye Federasyon Kupası’nda:

Derin Kapkın – U12 kadınlar şampiyon , Mehmet Yaman Eraslan – U10 erkekler üçüncü , Demir Çırpan – U12 erkekler üçüncü

Deniz Devrim Akçadağ – U12 erkekler üçüncü , Osman İbrahim Erdöl – U14 erkekler üçüncü

Volga Peri Altıner – U10 kadınlar üçüncü , Türkiye Eskrim Açık Turnuvası’nda ise , Hayat Gündoğan, U17 kadınlarda üçüncülük elde etti.

Uluslararası Çocuk Kupası’ndaki derece

19-21 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Çocuk Kupası’nda , Derin Kapkın, gümüş madalya kazanarak ikincilik kürsüsüne çıktı.

Milli takım başarısı

Balcı'nın öğrencilerinden Uluç Eke Güven ve Mehmet Kayra Siyamoğlu, 8-9 Şubat 2025’te Prag’da gerçekleştirilen U17 Uluslararası Eskrim/Kılıç Turnuvası’nda üçüncülük elde eden Eskrim Milli Takımı kadrosunda yer aldı ve Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

“Eskrimi karakter gelişiminin bir parçası olarak görüyorum”

10 yıldır eskrim antrenörlüğü yapan Hülya Balcı, başarıların yalnızca spor disipliniyle değil, kişisel gelişime verilen önemle de bağlantılı olduğunu söyledi:

“Eskrimi yalnızca bir spor dalı olarak değil, karakter gelişiminin önemli bir aracı olarak görüyorum. Sporcularımızın uluslararası arenada bayrağımızı dalgalandırmasını sağlamak en büyük motivasyonum.”