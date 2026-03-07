Son Mühür / Yağmur Daştan - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Özel Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileri, Radyo Ege ve Son Mühür stüdyolarının konuğu oldu. Hafta içi her sabah Balamir Yıldız’ın sunumuyla dinleyiciyle buluşan “Balamir ile Yol Saati” programına katılan minikler, canlı yayında çok özel mesajlar vererek tüm kadınların bu özel gününü kutladı.

Minik kalpler mikrofon başından seslendi

Stüdyoda mikrofon başına geçen 6 yaş grubu kız öğrenciler, kadınların ve annelerinin toplumdaki önemine dikkati çeken sevgi dolu ifadeler kullandı. Kadınları "dünyayı güzelleştiren çiçeklere" ve "etrafı aydınlatan bir ışığa" benzeten minik öğrenciler, sevgiden umuda, güçten emeğe kadar pek çok değeri barındıran içten mesajlarıyla dinleyicilere duygusal anlar yaşattı. Kadınların sadece bir gün değil her gün özel olduğunu vurgulayan minikler, "Kadın varsa umut vardır" diyerek yarının güçlü figürleri olacaklarının sinyalini verdi.

Kılınç: Bugünün kız çocukları, yarının güçlü kadınları!

Öğrenciler adına yayına konuk olan anaokulu sahibi Şeyma Kılınç, “Çocuklarımızın hepsi birbirinden özel, hepsi birbirinden kıymetli. Bu kapsamda Kenya’dan misafir öğrencimiz de bizimle geldi. Ona da Türkiye’yi ve İzmir’i tanıtıyoruz. Her 6 haftada bir öğrenci değişimimiz oluyor; misafir öğrencilerimize kültürümüzü, okulumuzu tanıtıyoruz. Çocuklarımız iyi ki varlar. Bugünün kız çocukları, yarının güçlü kadınlarıdır. Her kız çocuğu bir umut, her umut ise güzel bir gelecektir” diye konuştu.

Canlı yayının ardından minikler, kendi elleriyle boyadıkları Balamir Yıldız’ın resimlerini, İzmir’in sevilen başarılı radyocusuna verdiler.