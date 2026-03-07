TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Altay, ligin 24’üncü haftasında sahasında zirve mücadelesi veren Kütahyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanacak karşılaşma yarın saat 15.30’da başlayacak. Mücadelede hakem Taner Tuncer görev yapacak.

Altay çıkış peşinde

Ligde son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan siyah-beyazlı ekip, geçen hafta İzmir derbisinde deplasmanda Karşıyaka’ya 3-1 mağlup olmuştu.

Son 3 haftada yalnızca 2 puan toplayabilen Altay, 20 puanla 11’inci sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, güçlü rakibini mağlup ederek hem moral bulmak hem de alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Rakip formda: 10 maçlık galibiyet serisi

Altay’ın rakibi Kütahyaspor ise ligde sergilediği performansla dikkat çekiyor. 62 puanla lider durumda bulunan Kütahyaspor, son 10 maçını da kazanarak önemli bir çıkış yakaladı. Siyah-beyazlı ekip, formda rakibinin bu etkileyici serisini Alsancak’ta sona erdirmeyi hedefliyor.

Altay’da iki eksik var

Altay’da karşılaşma öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. Tedavileri devam eden kaleci Semih ile sağ kanat oyuncusu Mehmet Nur kadroda yer alamayacak. Sakatlığını atlatan stoper Arif ise teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek.

İlk maç Kütahyaspor’un

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kütahyaspor 2-0 kazanmıştı. Altay, sahasında oynayacağı bu kritik mücadelede hem rövanşı almak hem de puan tablosunda rahat bir nefes almak istiyor.