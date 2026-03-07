İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütüldü. İl emniyet müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlar Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Şanlıurfa, Bartın ve Yalova’da düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında toplam 390 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 247’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 143 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İzmir’de de dolandırıcılık şebekelerine darbe

Operasyonların gerçekleştirildiği illerden biri olan İzmir’de de dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik önemli bir çalışma yürütüldü.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı yöntemlerle vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlara katılarak şebekelerin çökertilmesine katkı sağladı.

Çok sayıda dolandırıcılık yöntemi tespit edildi

Yapılan incelemelerde şüphelilerin vatandaşları farklı yöntemlerle dolandırdığı belirlendi. Buna göre zanlıların;

Kendilerini kamu görevlisi ya da banka personeli olarak tanıttıkları,

Sahte otel rezervasyonları oluşturdukları,

Belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulundukları,

Sosyal medya üzerinden sahte ürün ilanları verdikleri,

“Sazan sarmalı” yöntemiyle gayrimenkul satışları yaptıkları,

Yasa dışı ilaç ve sağlık raporu temin etme vaadiyle para topladıkları tespit edildi.

Dijital materyal, silah ve değerli madenlere el konuldu

Operasyonlarda çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı ile dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz, altın ve gümüş gibi değerli madenlere, ruhsatsız silah ve mühimmata da el konuldu. Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında 13 adet gayrimenkule de el konulduğu bildirildi.