İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Yüce Ayhan, kentte son haftalarda artan kara sinek yoğunluğuna dikkat çekerek, belediyelere ve vatandaşlara “acil önlem” çağrısında bulundu. Ayhan, çöp yönetimindeki aksaklıkların sinek popülasyonunu artırdığını belirterek, evsel atıkların ayrıştırılmasının ve doğru şekilde bertaraf edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Çöp krizi sinek artışını tetikledi

İzmir’de yaz aylarından bu yana yaşanan çöp toplama sorunları, grevler ve temizlik hizmetlerindeki aksamalar kara sineklerin çoğalmasına zemin hazırladı. Özellikle metropol ilçelerde yoğun şekilde görülen sinekler, vatandaşlar için günlük yaşamı zorlaştırırken hijyen sorunlarını da beraberinde getirdi. Evlerde, restoranlarda ve toplu taşıma araçlarında artan kara sinekler, halk sağlığı açısından da risk oluşturuyor.

“Atık yönetimi sağlık için kritik”

Kara sineklerin hastalık taşıyıcı vektörler olduğunu belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Yüce Ayhan, bu durumun geniş çaplı salgınlara değil ancak küçük ölçekli enfeksiyon kümelerine neden olabileceğini ifade etti. Ayhan, “Düzenli çöp yönetimi halk sağlığı açısından hayati öneme sahip. Atıkların zamanında toplanmaması, bu tür zararlıların üremesini kolaylaştırıyor. Bu da bulaşıcı hastalık riskini artırıyor” dedi.

Evsel atıklar ayrıştırılmalı

Ayhan, vatandaşlara da çağrıda bulunarak çöplerin gelişigüzel şekilde bırakılmaması gerektiğini söyledi. Evsel atıkların geri dönüşüm malzemelerinden ayrılması, poşetlerin sıkıca kapatılarak konteynerlere atılması gerektiğini belirten Ayhan, “Basit önlemlerle hem çevre temizliğini koruyabilir hem de sineklerin çoğalmasını önleyebiliriz” dedi.

Halktan duyarlılık çağrısı

İzmir Tabip Odası, kara sinek sorununun yalnızca belediyelerin değil, tüm kentin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar, yerel yönetimlerin çöp toplama ve ilaçlama çalışmalarını hızlandırması, vatandaşların da atıklarını düzenli şekilde bertaraf etmesi halinde sorunun kısa sürede kontrol altına alınabileceğini belirtiyor.