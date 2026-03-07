Türkiye’nin önemli çiçek üretim merkezlerinden biri olan İzmir’de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde çiçekçiler yoğun mesai yaptı.

Özellikle iş yerleri ve kurumlar, çalışan kadınlara hediye edilmek üzere siparişler verirken, en çok tercih edilen çiçek yine kırmızı karanfil oldu.

İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Kazım Kış, özel günlerin çiçek satışlarında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “Sevgililer Günü’nü gül simgeliyor, 8 Mart’ı ise kırmızı karanfil simgeliyor. Bu nedenle bugün en yoğun talep kırmızı karanfile oluyor” dedi.

Ambalajlı karanfil 100 TL’den satılıyor

Kadınlar Günü’nün emekçi kadınlara ithaf edildiğini hatırlatan Kazım Kış, iş yerlerinin çalışan kadınlara küçük hediyelerle bu günü kutladığını söyledi.

Kış, “Birçok iş yeri çalışan kadınlara küçük de olsa bir hediye almak istiyor. Bir tane karanfil bile motivasyon sağlıyor. Kadın çalışanların yoğun olduğu iş yerlerinden siparişler geliyor. Biz de bir gün önceden hazırlık yaparak karanfilleri paketleyip dağıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kırmızı karanfil fiyatlarının geçen yıla göre değişmediğini belirten Kış, ambalajlı karanfilin 100 TL’den satıldığını açıkladı.

Hafta sonuna denk gelmesi satışları etkiledi

Bu yıl 8 Mart’ın hafta sonuna denk gelmesinin satışları olumsuz etkilediğini dile getiren Kış, birçok iş yerinin kapalı olması nedeniyle beklenen yoğunluğun oluşmadığını söyledi.

Kış, “Hafta sonuna denk geldiği için pek çok iş yeri kapalı. Bu durum satışları etkiledi. Geçen yıla göre satışlarda yaklaşık yüzde 40 düşüş yaşandı” diye konuştu.

“Çiçek insanlara pozitif enerji verir”

Çiçeğin sadece özel günlerde değil her zaman hediye edilmesi gerektiğini belirten Kış, çiçeğin insanlara mutluluk ve pozitif enerji verdiğini vurguladı.

“Özel günlerde eşimizi, sevdiklerimizi ya da çalışanlarımızı hatırlamak onları mutlu ediyor” diyen Kış, “Ancak çiçek vermek sadece özel günlerle sınırlı kalmamalı.

İnsanlara değer verdiğimizi göstermek için yılın diğer günlerinde de bir gül ya da karanfil hediye etmek güzel bir alışkanlık olabilir” ifadelerini kullandı.

“Mavi lale buketi aldım”

Kadınlar Günü için sevgilisine çiçek alan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Yunus Emre ise özel günlerin sevdiği insanları mutlu etmek için güzel bir fırsat olduğunu söyledi.

Yunus Emre, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sevgilimin yanına geldim. Ona güzel bir çiçek almak istedim. 14 Şubat’ta beyaz gül almıştım, bu kez farklı olsun diye mavi lale buketi aldım.

Aslında çiçeklerin sadece özel günlerde alınmasına karşıyım. İnsan içinden geldiği zaman aldığı çiçek daha anlamlı oluyor” dedi.