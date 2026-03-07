Son Mühür / Merve Turan - İzmir, teknoloji ve bilim meraklısı gençlerin heyecan dolu buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Bilim Kahramanları Buluşuyor bünyesinde düzenlenen FIRST LEGO League Challenge’ın 22. sezon Ulusal Turnuvası, Fuar İzmir’de kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ’ın katkılarıyla Bilim Kahramanları Derneği tarafından hayata geçirilen bu büyük organizasyonda, Türkiye’nin dört bir yanındaki 21 şehirden gelen 74 ekip bir araya geldi.

Dünya çapında 100'den fazla ülkede 300 bini aşkın genci buluşturan turnuvanın bu yılki ana teması "UNEARTHED" olarak belirlendi. 9-16 yaş grubundaki katılımcılar, arkeolojik keşiflerden yer altı yapılarına kadar geçmişin gizemlerini aydınlatmak için ter döküyor. Genç mühendis adayları, hem yenilikçi projeler üretiyor hem de kendi tasarladıkları robotları kodlayarak zorlu görevleri yerine getiriyor. STEM odaklı bu süreçte öğrenciler; yazılım, problem çözme ve kolektif çalışma disipliniyle yeteneklerini sergiliyor.

74 takım podyum için yarışıyor

Fuar İzmir A Holü’nde devam eden etkinlikte, yaklaşık 750 öğrenci ve öğretmen yer alıyor. Organizasyonun resmi açılışında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir ve İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu’nun yanı sıra çok sayıda akademisyen ve yönetici hazır bulundu.

Büyükşehir ve İZFAŞ’a teşekkür mesajı

Açılış kürsüsünde söz alan Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, 22 yıllık serüvende 47 bini aşkın gence dokunduklarını vurguladı ve ekledi: “Bugünse hepimiz için bir kutlama günü. Bu sezon 501 takım ve 4 bin 500’ü aşkın çocuk ve gencin katıldığı bir programı mümkün kılmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Her yıl daha fazla çocuğa ulaşma hayaliyle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğimizi bilmek bana büyük bir güç veriyor.” Demir, İzmir’in bu sürece verdiği sürdürülebilir destekten dolayı yerel yönetime şükranlarını sundu.

"Turnuvaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Organizasyonun enerji dolu atmosferine dikkat çeken İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, duygularını şu sözlerle paylaştı: “10 yıldır bu turnuvaya ev sahipliği yapmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Fuar İzmir’de biz hep ticaret, sanayi fuarları yapıyoruz, ama hiçbiri bu kadar neşeli, hiçbiri bu kadar bilim dolu, hiçbiri bu kadar coşkulu değil. O yüzden önümüzdeki yıllarda da burada sizlerle hep birlikte olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. İki gün boyunca hepinize bol şans, bol keyif dolu, bilim dolu, heyecan dolu, tadını çıkaracağınız zaman diliyorum. İyi ki geldiniz, ayağınıza sağlık.”

Gelecek sezon yapay zeka dönemi başlıyor

Etkinliğin vizyonuna dair önemli bilgiler paylaşan Bilim Kahramanları Derneği Genel Sekreteri Aslı Yıkıcı Yurtsever, önümüzdeki dönemde turnuva modelinde köklü bir dönüşüme gidileceğini duyurdu. Küresel gelişmelere paralel olarak yapay zekanın da sürece dahil edileceğini belirten Yurtsever, daha kapsayıcı ve interaktif bir yapıya geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

İki gün boyunca robot maçları ve proje sunumlarıyla devam edecek olan maratonun sonunda en başarılı bulunan 6 takım, Türkiye’yi küresel arenada temsil etme hakkı kazanacak.