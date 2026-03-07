Son Mühür / Beste Temel - Torbalı Alpkent Mahallesi, Ramazan ayının manevi iklimini yansıtan anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Belediye tarafından organize edilen iftar sofralarının ikincisi, bölgenin simge noktalarından biri olan Eski Ramazan Sokağı’nda kuruldu. Yaklaşık 3 bin mahalle sakininin aynı sofrada buluştuğu etkinlik, paylaşım ve kardeşlik bağlarını güçlendirdi.

Belediye Başkanı Övünç Demir ve eşi Güler Demir’in ev sahipliğinde gerçekleşen programa, CHP İl Başkan Yardımcısı Sercan Kaya ve İlçe Başkanı İbrahim Özel de katılım gösterdi. İftar saati öncesinde masaları tek tek gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Demir, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek onlarla yakından ilgilendi.

Kadınlara karanfil takdim ettiler

Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri ise yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yaşandı. Demir çifti, iftar alanındaki kadınlara karanfil takdim ederek bu özel günü kutladı. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği bu jest, iftarın samimi atmosferine nezaket kattı.

‘Dayanışma ruhu’ vurgusu yapıldı

Gecenin önemine dair açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Övünç Demir, Ramazan ayının birleştirici gücüne vurgu yaptı. Alpkent sakinleriyle aynı ekmeği bölüşmekten onur duyduğunu belirten Demir, ay boyunca farklı mahallelerde kuracakları sofralarla dayanışma ruhunu ilçenin dört bir yanına yaymaya devam edeceklerini ifade etti. İftar sonrasında sahne alan ilahi grubu ve semazen gösterileri ise katılımcılara huzur dolu anlar yaşattı.