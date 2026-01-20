Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından, 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası’nda üretilen İZMAR Süt, İzmir’in ardından Uşak’ta da raflara girdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen İZMAR projesi, belediyeler arası dayanışma modeliyle farklı kentlere taşındı.

Uşak Belediyesi ile yürütülen çalışma sonucunda İZMAR Süt; kent genelinde hizmet veren Halk Et satış mağazaları ile Halk Ekmek büfeleri olmak üzere toplam 45 noktada satışa sunuldu.

Üretim İzmirli çiftçiden, işleme Bayındır’dan

İZMAR Süt, tamamen İzmirli üreticilerden alınan sütlerle üretildi. Sütler, Bayındır’daki 100. Yıl Süt İşleme Fabrikası’nda UHT teknolojisiyle işlendi. Proje ile hem yurttaşların temel gıdaya uygun fiyatla erişimi sağlandı hem de artan girdi maliyetleri karşısında zorlanan İzmirli süt üreticilerine düzenli alım güvencesi oluşturuldu. Bu üretim modeliyle İZMAR Süt, yalnızca İzmir’de değil, komşu illerde de kamusal gıda politikasının bir parçası haline geldi.

“Kamu eliyle üretilen gıda adil fiyatla halka ulaşıyor”

İZTARIM AŞ Genel Müdürü Samet Yoldaş, yürütülen çalışmanın belediyeler arası dayanışma açısından önemli bir örnek oluşturduğunu vurguladı. Yoldaş, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kamucu üretim modeli doğrultusunda hayata geçirilen bu çalışma, belediyeler arası dayanışmayı güçlendirdi. Kamu eliyle üretilen temel gıda ürünleri adil fiyatlarla halka ulaştırıldı. Ürünlerimizin İzmir dışında farklı şehirlerde de değerlendirilmesi bizler için önemli bir kazanım oldu” ifadelerini kullandı.