Son Mühür- Programda müzik eğitimi ile psikoloji arasındaki güçlü ilişki ele alınırken, İsgenderova piyano eğitiminin yalnızca teknik bir süreç olmadığını; aynı zamanda disiplin, duygusal farkındalık ve zihinsel odaklanmayı destekleyen çok yönlü bir gelişim alanı olduğunu vurguladı.

Farklı kültürlerde edindiği eğitim ve mesleki deneyimlerden de söz eden İsgenderova, müzikle erken yaşta tanışmanın bireyin özgüven gelişimi, kendini ifade edebilme becerisi ve stresle başa çıkma kapasitesi üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

Psikolog Sedef Yıldırım Saruhan ise programda müziğin ruh sağlığı üzerindeki düzenleyici ve iyileştirici etkilerine değinerek, sanatla kurulan ilişkinin psikolojik dayanıklılığı güçlendirdiğini ifade etti.

Müzik ve psikolojinin kesiştiği noktaların ele alındığı program, izleyicilerden ilgi gören, bilgilendirici ve ilham verici bir sohbetle tamamlandı.