Son Mühür / Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürlüğü’ne geçtiğimiz ay atanan Abdulkadir Çay, İzmir’de yayın yapan günlük gazete ve internet haber sitelerinin imtiyaz sahipleriyle bir araya geldi. Çay’ı İstanbul’da yer alan BİK Genel Müdürlüğü’nde ziyaret eden yerel basın temsilcileri, Genel Müdür’e yeni görevinde başarılar diledi ve yerel basındaki gelişmelere dair bilgiler aktardı. İzmir heyetinde, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ile birlikte Hakan Kandemir, Füsun Çapman, Aylin Suphandağlı, Halil Aslan, Fahrettin Dokak, Murat Atilla, Mesut Şimşek ve İsmail Atahan Keçeci yer aldı. Ziyarette, kısa süre önce BİK Genel Müdür Yardımcılığı’na atanan İbrahim Delibaş da bulundu. Ziyaret kapsamında Genel Müdür Çay, yerel basın temsilcilerine yeni dönemde uygulamaya geçecek çalışmalar hakkında bilgiler verdi; yakın zamanda yapılması planlanan BİK Genel Kurulu hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Ortak çalışmanın önemi vurgulandı

Göreve başlamasının hemen ardından bir dizi yeni projeyi devreye alan BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay, basın meslek örgütleriyle sürdürülen ortak çalışmaların ve açık iletişimin kritik rolüne işaret etti. Çay, sektörün gazeteciliğin asli ilkeleri etrafında kenetlenmesinin hem mesleki yetkinliği yukarı taşıyacağını hem de kamuoyunun güvenilir bilgiye erişimini daha da sağlamlaştıracağının altını çizdi.