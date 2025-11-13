Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi Şampiyonası’nın final ayağı, 8–12 Kasım tarihleri arasında İzmir’in Foça ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 96 sporcu, Funboard Slalom ve Open Foil Windsurf sınıflarında kıyasıya mücadele etti.

96 Sporcu, 15 Kulüp: Foça’da Nefes Kesen Mücadele

Urla, Çeşme, Göztepe, Redline, Yenifoça, Çağla Kubat, İstanbul Mimar Sinan, Torosan, EMR, Çeşmealtı, Active, Orsa, MYGA ve Bubi gibi birçok kulüpten sporcuların katıldığı yarışlar renkli anlara sahne oldu.

Foça Orak Adası etrafında kurulan parkurda sporcular rüzgâra karşı hünerlerini sergiledi.

Funboard Slalom’da Kategorilere Göre Birinciler

Funboard Slalom kategorisinde dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:

Erkekler: Bekir Çimen (MYGA Alaçatı)

Kadınlar: Şermin Egemen (Aktif Rüzgar Sörfü ve Doğa Sporları Kulübü)

U21 Erkek: İbrahim Ali Dönmez (Çağla Kubat Windsurf)

U21 Kız: Selin Aktaş (Çağla Kubat Windsurf)

U17 Erkek: Doruk Daniel Eder (Çağla Kubat Windsurf)

U17 Kız: Damla Kurtdemir (Çağla Kubat Windsurf)

U15 Erkek: Ali Demirci (Çağla Kubat Windsurf)

U15 Kız: Derin Gökmeral (Çağla Kubat Windsurf)

U13 Erkek: Alp Ege Erden (Akademi Rüzgar Sörfü)

U13 Kız: Selin Dilber (Ferdi)

Genç Master Erkek: Kürşad Serdar Varol (Büyükçekmece Mimar Sinan)

Grand Master Erkek: Murat Soyak (Büyükçekmece Mimar Sinan)

Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü sporcuları, neredeyse tüm genç kategorilerde zirveye çıkarak yarışlara damgasını vurdu.

Open Foil Windsurf’te Şampiyonlar Belli Oldu

Open Foil Windsurf sınıfında ise birincilikler şu isimlere gitti:

U17 Erkek: Yaman Özkayagan (MYGA Alaçatı)

U17 Kız: Damla Kurtdemir (Çağla Kubat Windsurf)

U21 Erkek: İbrahim Ali Dönmez (Çağla Kubat Windsurf)

U21 Kız: Zeynep Hacudi (Göztepe Yelken)

Dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle madalyalarını yetkililer ve protokol üyelerinin elinden aldı.

Çağla Kubat: “Windsurf’e İlgi Büyük, Sporcu Sayısı Hızla Artıyor”

Yarışlarda hemen her kategoride sporcuları zirveye çıkan Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü Başkanı Çağla Kubat, windsurf sporuna olan ilginin her geçen gün arttığını vurguladı.

Kubat açıklamasında şunları söyledi:

“Biz kulüp olarak yetişkin kategorilerinde yarışmıyoruz; çocuk ve genç yetiştiriyoruz. 25 sporcuyla katıldığımız bu organizasyonda bir hariç tüm kategorilerde birincilik ve dereceler elde ettik. Milli Takım seçmelerinde de iddialıyız. En önemlisi birçok kulübün bu yarışlara geniş katılım sağlaması. Çocuk ve genç sporcuların sadece yaz aylarında değil kış boyunca da turu takip etmesi, yelken sporu adına çok sevindirici. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede sporcu sayısının artmasını görmek bizi mutlu ediyor.”