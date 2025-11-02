İzmir'de 14 yaşında yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu tekerlekli sandalyeye mahkûm olan 27 yaşındaki Ayşe Avcıoğlu'nun yaşamı, kısa süre önce tanıştığı spor sayesinde radikal bir dönüşüm geçirdi. On üç yıl boyunca zorluklarla mücadele eden Avcıoğlu, sadece dört ay önce başladığı para atıcılık (havalı silah) sporu sayesinde yalnızca yeni bir hedef değil, aynı zamanda günlük yaşamında da önemli bir özgüven ve bağımsızlık kazandı.

Bir karşılaşma ile değişen hayat rotası

Ayşe Avcıoğlu’nun hayatındaki dönüm noktası, yaklaşık dört ay önce tesadüfen para atıcılık milli takım antrenörü Hilal Tınaz ile tanışmasıyla gerçekleşti. Antrenör Tınaz'ın kendisini fark edip poligona davet etmesiyle hem okçuluk hem de tüfekle atıcılık sporuna başlayan Avcıoğlu, kısa zamanda kendisi gibi engelli olan sporcu arkadaşlarıyla güçlü bir bağ kurdu. Başlangıçta ablasının desteğiyle antrenmanlara gidip gelen Ayşe, bu spor dalına olan yatkınlığı ve azmi sayesinde kısa sürede yıllardır atıcılıkla uğraşan diğer sporculara oldukça yakın atışlar yapmaya başladı.

Özgüven poligonda, bağımsızlık direksiyonda kazanıldı

Ayşe Avcıoğlu, antrenmanların kendisine kattığı en büyük değerin bağımsız hareket edebilme yetisi ve artan özgüveni olduğunu dile getirdi. Avcıoğlu, "Atıcılık sporuyla birlikte kendi başıma bir yere gidip gelmeyi öğrendim. Öz güvenimi ciddi anlamda geliştirdi," ifadelerini kullandı. Daha önce araç kullanmasına rağmen, tekerlekli sandalyesini yanına alarak tek başına hiçbir yere gitmediğini belirten Avcıoğlu, artık sandalyeyle birlikte aracıyla poligonlara kendisinin gidip gelebildiğini söyledi. Bu kazanımın sporun bir sonucu olduğunu vurgulayan genç sporcu, dört aylık tecrübesine rağmen hedefinin önce önemli bir derece almak ve ardından milli takıma girmek olduğunu açıkladı.

Antrenör Tınaz: "Azimli yapısıyla büyük başarı elde etti"

Para Atıcılık Milli Takım Antrenörü Hilal Tınaz ise Ayşe Avcıoğlu'nun hikayesinin pek çok kişiye ilham verecek nitelikte olduğunu belirtti. Avcıoğlu’nu yanlış yola girdiği bir sırada tekerlekli sandalyesiyle görüp poligona davet ettiğini anlatan Tınaz, Ayşe’nin potansiyeline inandığını ve onun çok daha iyi yerlere geleceğini düşündüğünü söyledi. Tınaz, "Ayşe’nin yaşı bu spor için çok genç ve kendisi çok inatçı bir yapıya sahip. Yıl sonunda iyi dereceler elde edeceğine eminim," dedi. Tınaz, Ayşe'nin spora başladıktan sonra ablasının işe girmesiyle yalnız kaldığını ve o noktada Ayşe'nin ya sporu bırakacağını ya da kendi başına bir çözüm üreteceğini ifade etti. Avcıoğlu'nun tek başına araç kullanma ve poligona gelme becerisini geliştirmesini, engelli bir birey için büyük bir başarı olarak nitelendirdi ve bu azmin onun hayatında çok büyük değişimlere yol açtığını kaydetti.