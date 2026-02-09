Son Mühür / Seçil Ünlü - İzmir’de Buca Belediyesi’ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda kritik aşamaya gelindi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri tamamlanırken, gözler mahkemenin vereceği karara çevrildi.
Nefesler tutuldu
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheli, sabah saatlerinde getirildikleri İzmir Adliyesi’nde uzun süren bir sorgu sürecinden geçti. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlıların ifade verme işlemleri sona erdi. Şimdi adliye koridorlarında şüpheliler, yakınları ve avukatlar Mahkemenin vereceği kararı bekliyor.
7 kişi adli denetimle serbest kalmıştı
Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin ise adli denetim şartıyla serbest bırakılması talep edilmişti. Mahkeme, savcının talebi üzerine 7 sanığı Adli denetim şartıyla serbest bıraktı.