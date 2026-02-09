Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in merkezinde yer alan ve yıllardır çözüme kavuşturulamayan Basmane Çukuru, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yeniden tartışmaların odağına oturdu. Alanla ilgili son dönemde gündeme gelen niyet protokolü kamuoyunda tepkilere yol açarken, konu meclis toplantısına da yansıdı.

Meclis toplantısının başlamasıyla birlikte, izleyici sıralarında bulunan Kültürpark Platformu üyeleri, aniden pankart açarak “Kentin ortasına gökdelen dikilemez” sloganları attı. Tepkilerin yükselmesi üzerine toplantıya kısa süreli ara verildi.

Yaşanan gerginlik sırasında zabıta ekipleri müdahalede bulunarak pankart açan platform üyelerini meclis salonu dışına çıkardı. Müdahale sırasında kısa süreli arbede yaşandı.

Basmane Çukuru’na ilişkin planlama süreci ve niyet protokolü etrafındaki tartışmalar sürerken, yaşanan protesto kent merkezindeki alanın geleceğine yönelik toplumsal hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.