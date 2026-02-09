Altay, sezonun kritik bölümüne girilirken FIFA tarafından verilen 6 puan silme cezasıyla sarsılmıştı. 2020-2021 sezonunda forma giyen kaleci Adam Stachowiak’ın geçmiş dönem alacakları nedeniyle verilen bu ceza sonrası İzmir ekibinin puanı 15’e düşmüştü. Bu gelişme, Altay’ın orta sıralardan alt sıralara gerilemesine neden oldu.

Düşme hattına geriledi, haftalarca baskı yaşadı

Puan silme cezasının ardından yaşanan düşüş, deplasmanda Eskişehirspor karşısında alınan mağlubiyetle daha da derinleşti.

Rakiplerin puan kazanmasıyla birlikte 13. sıraya kadar gerileyen Altay, bir hafta boyunca düşme hattında kaldı ve üzerindeki baskı giderek arttı.

Bornova 1877 galibiyetiyle yeniden yükseliş

Ligin 20. haftasında birebir rakiplerinden Bornova 1877’yi konuk eden siyah-beyazlılar, sahadan 3-0’lık net bir skorla ayrıldı. Bu sonuçla Altay puanını 18’e çıkararak yeniden 11. sıraya yükseldi.

Düşme hattıyla arasındaki farkı 1 puana çıkaran İzmir temsilcisi, tehlikeli bölgeden uzaklaşma yolunda önemli bir adım attı.

Sinan Kanlı: “Bu maç futbol matematiğine göre 9 puandı”

Altay Başkanı Sinan Kanlı, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Galibiyetin önemine vurgu yapan Kanlı, şu ifadeleri kullandı:

“Bu müsabakanın galibiyeti kağıt üzerinde 3, futbol matematiğine göre ise 9 puan değerindeydi. Maçın önemi ilk yarıda takımımız üzerinde baskı oluşturdu ancak ikinci yarıda yapılan doğru hamlelerle net bir galibiyet aldık.”

Taraftara özel teşekkür

Sinan Kanlı, galibiyette emeği geçen futbolcuları, teknik direktör Mehmet Can’ı ve teknik ekibi tebrik ederken, tribünleri doldurarak takıma destek veren taraftarlara da özel bir parantez açtı.

Kanlı, “Yaptığımız çağrıya karşılık vererek tribünlere gelen taraftarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” sözleriyle camiaya birlik mesajı verdi.