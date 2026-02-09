Son Mühür / Osman Günden - İzmir siyasetinde gerilim tırmanmaya devam ediyor. AK Parti cephesi ile CHP cephesi arasında yapılan karşılıklı açıklamalar tansiyonu artırıyor. Bir açıklama da AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan geldi. Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

"Hayal dahi edemeyecekleri yatırımları kazandırıyoruz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Saygılı, "CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşümde “30 bin konut” vaadiyle yola çıkıp 14 yılda ancak bin konut yapabildiğini; kooperatif modeli adı altında İzmirli’den ve belediye çalışanlarından para toplayıp inşaatları yarım bıraktıklarını belli ki unutmuş. Buna rağmen, İzmir’e 30 bin konut kazandıran, 2020 depremi sonrası sadece 2 yılda 5 bin konutu tamamlayan ve hâlen inşaatları devam eden TOKİ’ye saldırıyor. Çağatay Bey hiç merak etmesin; AK Parti Hükümeti İzmir’imize ne söz verdiyse yaptı, yapmaya da devam ediyor. İzmir–Ankara Hızlı Tren Projesi geliyor. Kendilerinin hayal dahi edemeyeceği yatırımları biz bu şehre kazandırdık; hızlı treni de kazandırıyoruz." dedi.

"İzBB'ye baksın!"

Açıklamalarına devam eden Saygılı, "Kendileri yoldaki bir çukuru bile kapatamaz, alternatif yol üretemezken; İzmir’in ilk çevre yolunu nasıl yaptıysak, teknik aşamaları tamamlanmak üzere olan ve önümüzdeki yıl yatırım programına alınacak 2. Çevre Yolu’nu da yine biz yapacağız. Kendisine sormak gerekir: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısıyken sorumluluğunda olan Karşıyaka Yeni Girne Caddesi üzerindeki basit bir yaya üst geçidini 7 ayda yapacaklarını söylediler; aradan 15 ay geçti, hâlâ neden bitiremediler? Bir yaya üst geçidini zamanında tamamlayamayan CHP anlayışının, büyük projeleri anlayamamasını gayet iyi anlıyoruz! Bitmeyen proje arıyorsa; 8 yıldır tamamlanamayan Karşıyaka Opera Binası’na,10 yıldır bitirilemeyen Buca Onat Tüneli’ne, yine 10 yıldır bitmeyen Halkapınar Yeraltı Metro Depolama Tesisi’ne bakabilir. Daha saymaya gerek bile yok. Engellemeden söz ediyorsa, Bornova’da yıkılıp yeniden yapılacak Kars Halil Atila İlkokulu’na aylardır ruhsat vermeyen Bornova Belediyesi’ne sorsun.

Beceriksizlik arıyorsa, 25 yıldır Çiğli Harmandalı Çöplüğü’ne alternatif üretemeyen, yönettikleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne baksın." ifadelerini kullandı.