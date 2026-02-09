Son Mühür/ Emine Kulak- Balçova’da 50 yıla varan bir mazisi olan ve kamuoyunda “Balçova Arsa Mağdurları” olarak bilinen konu İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi öncesi yeniden gündeme geldi.

Meclisin yapılacağı Kültürpark’a gelen Balçova Arsa Mağdurlarının Sesi (BAMSES) yönetim kurulu üyeleri meclis üyelerine mağdur oldukları konular üzerine hazırladıkları dosyaları sunarken, konunun çözümü için irade ortaya koyulmasını istedi.



YA TAPU YA İMAR YOK

Dernek Başkanı Ruhi Eroğlu’nun paylaştığı bilgilere göre 1970’li yıllara dayanan konu üzerine 2020 yılında kurulan dernek ile 5 bin 500 kişinin hakkı aranırken, meclis üyelerine dağıtılan dosya ile konunun tarihsel süreci ve yaşanılan mağduriyetler konusunda farkındalık yaratılması hedeflendi. Eroğlu, “o dönem toplanan paralar ile Balçova Belediyesi Balçova Barajını ve bugün Ekonomi Üniversitesi olan Büyük Balçova Otelini inşa etti. Balçova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaratılan mağduriyet ile 3 bin 500 civarında arsa tapusu alınamamış 2 bin civarında tapusu alınan arsa ise imar hakkı alamamıştır. 3 ada 1187 parsel ile 3 ada 1188 parsel üzerinde yaşanan bu durum nedeniyle binlerce insan mağdur durumda. Konu o kadar eski ki yeni nesillere miras kalıyor. Çevreyolu üzerinde, manzarası güzel bir konumda bu taşınmazlar. Herkesin gözü burada" dedi.