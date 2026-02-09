İzmir’in Ödemiş ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları doğayı da etkiledi. İlçede bulunan bir Japon ayvası ağacı, kış mevsimine rağmen erken çiçek açarak dikkat çekti.
Sıcak havaya aldanan ağaç çiçeklerle kaplandı
Son günlerde artan hava sıcaklıklarıyla birlikte Ödemiş’te bitki örtüsünde “yalancı bahar” olarak adlandırılan hareketlilik yaşanmaya başladı. Normal koşullarda ilkbahar aylarında çiçek açması beklenen Japon ayvası ağacı, Şubat ayında çiçeklenerek alışılmadık bir görüntü oluşturdu.
Çevre sakinleri şaşkınlık yaşadı
Kış ortasında çiçek açan ağacı gören çevre sakinleri, ortaya çıkan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi. Vatandaşlar, bu durumun iklim koşullarındaki değişimi açıkça gösterdiğini ifade etti.
Uzmanlar iklim değişikliğine dikkat çekiyor
Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bitkilerin biyolojik döngüsünü etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Erken çiçeklenmenin, ilerleyen dönemde yaşanabilecek ani soğuklar nedeniyle bitkilere zarar verebileceği uyarısında bulunuluyor.