Son Mühür/ Beste Temel- Ege’nin incisi İzmir, 2026 yılına sayılı günler kala adeta bir renk cümbüşüne büründü. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni yılın getireceği umut ve aydınlık dileklerini kentin dokusuna işlemek amacıyla ana arterleri, tarihi meydanları ve en işlek caddeleri özel tasarım aydınlatmalarla süsledi. Kent estetiğine değer katan bu dokunuşlar, İzmirlilere kış akşamlarında görsel bir şölen sunarken, şehrin dört bir yanında bayram havası estirmeye başladı.

Konak’tan Bornova’ya uzanan görsel şölen

Belediye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda İzmir’in sembol noktaları ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Konak Meydanı’nın tarihi atmosferi modern aydınlatmalarla birleşirken, Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları devasa ışık enstalasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Özellikle Kordon boyu ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi gibi sosyal yaşamın kalbinin attığı alanlarda kurulan yılbaşı temalı dekorlar, vatandaşlardan tam not aldı. Şehrin estetik çehresini değiştiren bu çalışmaların önünde bir araya gelen binlerce İzmirli, 2026 hatırası için bol bol fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

“İzmirlilerin mutluluğu bizim en büyük motivasyonumuz”

Süsleme operasyonunun teknik detayları ve sahadaki yansımaları hakkında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı Elektrik Formeni Ahmet Şen, çalışmaların kapsamının her geçen gün genişlediğini belirtti. Şen, Konak Vapur İskelesi’nden Ali Çetinkaya Bulvarı’na, Milli Kütüphane Caddesi’nden Bornova Meydanı’na kadar çok geniş bir alanda faaliyet gösterdiklerini vurguladı. Kent sakinlerinin her yıl bu süslemeleri büyük bir heyecanla beklediğini ve kendilerine yoğun talep ilettiklerini ifade eden Şen, insanları mutlu etmenin belediye çalışanları için paha biçilemez bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Kültürpark ve Kemeraltı’nda festival coşkusu

Işıklandırma çalışmaları yalnızca ana meydanlarla sınırlı kalmıyor. İzmir’in tarihi çarşısı Kemeraltı, geleneksel dokusunu modern ışıklarla harmanlayarak gece saatlerinde de cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Öte yandan Kültürpark, 31 Aralık gecesine kadar kapılarını açık tutacak olan "Yeni Yıl Festivali" kapsamında özel bir aydınlatma tasarımıyla donatıldı. Festival alanındaki ışıltılı atmosfer, hem alışveriş yapanlara hem de keyifli vakit geçirmek isteyenlere masalsı bir ortam sunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, tüm kentin yeni yılını kutlayarak, zorlu hayat koşullarında bir nebze de olsa tebessüm yaratabilmek için çalışmaların aralıksız süreceğini ifade etti.