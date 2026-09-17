İzmir’in yeni kıyı hattında yer alan Neva Yalı, spor ve sosyal yaşam etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Projenin otel bileşeni olan Moxy İzmir’de düzenlenen NCL Beach Volley 2026 Güz Sezonu, 16 Eylül itibariyle başladı.

Kurumsal şirket takımlarını bir araya getiren turnuvada, Türkiye’nin önde gelen şirketlerini temsil eden 10 takım mücadele ediyor. Karma 44 formatında gerçekleştirilen organizasyonda 16, 18, 21 ve 23 Eylül tarihlerinde toplam 20 karşılaşma oynanacak.

Turnuvada Arkas, Bosch Home Comfort, Fuchs, JTI, KPMG, MVT Elektrik, REV, Uluhan Hukuk ve VE-GE takımları yer alıyor.

Spor ve sosyal yaşam aynı etkinlikte buluştu

NCL Beach Volley, Neva Yalı’nın sosyal yaşam anlayışının bir parçası olarak öne çıkıyor. Organizasyon, kurumsal rekabeti açık hava ve sosyal yaşam alanlarına taşırken, proje içerisindeki hareketliliğe de yeni bir boyut kazandırıyor. Organizasyon, projede başlayan yaşamın yalnızca konutlarla sınırlı olmadığını; spor ve sosyal etkinliklerle günün farklı saatlerine yayılan dinamik bir yaşam anlayışının da oluşturulduğunu ortaya koyuyor.

Neva Yalı ile başlayan dönüşüm, REV’in yeni projesi Riva Yalı ile devam ediyor. REV’in bölgeye yönelik uzun vadeli yatırımlarıyla Turan’ın; yaşanan, çalışılan, konaklanan ve sosyalleşilen yeni bir çekim merkezi olarak şekillenmesi hedefleniyor.



