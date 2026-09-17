Dev randevu, 19 Eylül 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00'de Papara Park çimlerinde başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Heyecan dorukta. İki ezeli rakip, sezonun ilk büyük sınavında kozlarını paylaşacak.

Ligde geride kalan 5 haftada topladığı 13 puanla liderlik koltuğuna kurulan sarı-kırmızılılar, deplasmanda galibiyet serisini korumak istiyor. 7 puanda kalan bordo-mavililer ise evinde kazanarak taraftarıyla barışmayı hedefliyor. Tribünlerin tıklım tıklım dolması bekleniyor. Şehirde nefesler tutuldu.

Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki lig mücadelesi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverlerin şifreli yayın platformu üyeliğine sahip olması gerekiyor.

Detay Bilgi Maç Tarihi 19 Eylül 2026 Cumartesi Başlama Saati 20.00 Stadyum Papara Park (Trabzon) Yayın Kanalı beIN SPORTS 1 Karşılaşmanın Hakemi Batuhan Kolak

Düdük onda olacak. İki takım son taktik çalışmalarını tamamlayarak kampa girdi.

Derbide düdük Batuhan Kolak'ta

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Karadeniz'deki dev kapışmaya Batuhan Kolak'ı tayin etti. Zorlu 90 dakikada Kolak'ın yardımcılık bayraklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil taşıyacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Gürcan Hasova üstlenecek. Genç hakemin kariyerindeki bu kritik sınav, her iki kulübün teknik heyeti tarafından mercek altına alındı. Hata payı yok.

Bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği son antrenmanda pas organizasyonları ve dar alan taktikleri üzerinde durdu. Teknik heyet, taraftar desteğini arkasına alarak orta alandaki pres gücünü ilk dakikadan itibaren sahaya yansıtmayı planlıyor.

Victor Osimhen derbide oynayacak mı?

Galatasaray cephesinde tüm camia Nijeryalı golcü Victor Osimhen'den gelecek haberi bekliyor. Başakşehir mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından sağlık taramasından geçen yıldız santrforun tedavisi tesislerde hız kesmeden sürüyor.

Nijeryalı yıldızın ilk 11'de başlayıp başlamayacağı, cuma günkü son idmanın ardından kesinleşecek. Sağlık heyeti oyuncuyu riske etmek istemezken, teknik direktör Okan Buruk hücum hattında alternatif planları hazırladı. Deplasman kafilesine dahil edilip edilmeyeceği maç saatinde belli olacak.