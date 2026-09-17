Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü, olimpik braşlarda desteği ve yatırımıyla başarıdan başarıya koşuyor. İzmir temsilcisi, 19 olimpik branşıyla geleceğin başarılı sporcularını yetiştiriyor. Cimnastikte ülkemize büyük gurur ve sevinç yaşatan Göztepe Spor Kulübü’nün milli sporcusu Ferhat Arıcan, Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunlarını ardından açıklamalarda bulundu. İzmirli sporcu Dünya Şampiyonası öncesi moral depoladığını belirtirken madalya inancını anlattı.

“Yeniden kürsüde olmak gurur verici”

Kürsüde olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Göztepe Spor Kulübü’nün milli sporcusu Ferhat Arıcan, “Oldukça yoğun bir takviminden geçiyoruz. Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları’nı geride bıraktık. Ağustos ayında gerçekleşen Avrupa Şampiyonası’nda paralel bar aletinde Avrupa ikincisi oldum. Böylece Avrupa Şampiyonalarındaki dokuzuncu madalyamı kazandım. Yeniden kürsüde olmak ve ülkeme bir madalya kazandırmak benim için her zaman çok gurur verici” diye konuştu.

“Madalya inancı”

Altın madalya inancının şampiyonluğa taşıdığını vurgulayan Ferhat Arıcan, “Avrupa Şampiyonası’nda doğrudan Akdeniz Oyunları’na geçiş yaptık. Burada kazandığımız takım birinciliği benim için çok değerliydi. Ortaya koyduğumuz mücadele. En başından beri aklımızda olan altın madalyaya olan inancımız bizi şampiyonluğa götürdü. Böyle bir takımın kaptanı olmak, böylesi kıymetli bir takımın bir parçası olmak gerçekten gurur verici” ifadelerini kullandı.

“Dünya Şampiyonası öncesi moral oldu”

Dünya Şampiyonası öncesi önemli bir moral olduğunu söyleyen Göztepe’nin milli sporcusu Ferhat Arıcan, “Bir diğer gurur verici nokta da altın madalya kazanan takımda 3 kişinin Göztepe’mizin sporcusu olmasıydı. Uluslararası arenada ülkemizi ve Göztepe’mizi temsil etmek her zaman çok özel. Takım başarımızın yanında kulplu beygirde kazandığım bronz madalya da Dünya Şampiyonası öncesi güzel bir moral oldu” dedi.