Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, A takımın idaresini Alman teknik patron Thomas Reis'e emanet ettiğini kamuoyuna resmen duyurdu. Türkiye'deki futbolseverlerin de yakından tanıdığı bir isim olan 52 yaşındaki çalıştırıcı, bordo-mavili kulüple sözleşme imzalayarak yeni serüvenine adım atıyor.

TRABZONSPOR İLE RESMİ İMZA TÖRENİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Kulüp yönetimi tarafından paylaşılan bilgilendirmeye göre, yeni teknik direktör için bugün saat 15.45'te özel bir tanıtım ve imza etkinliği organize edilecek. Taraftarın merakla beklediği bu resmi prosedürün tamamlanmasının ardından Reis, Karadeniz ekibindeki mesaisine fiilen başlayacak.

THOMAS REİS NERELİ VE DOĞUM TARİHİ NEDİR?

4 Ekim 1973 tarihinde Almanya'nın Wertheim şehrinde dünyaya gelen çalıştırıcı, 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. Sahalardaki aktif futbolculuk yıllarında özellikle VfL Bochum formasıyla hafızalara kazınan Reis, kramponlarını astıktan sonra kulübeye geçiş yapmış ve UEFA Pro Lisans eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır.

ALMAN HOCANIN KARİYER GEÇMİŞİ: BUGÜNE KADAR HANGİ KULÜPLERİ İDARE ETTİ?

Antrenörlük yolculuğuna ilk adımlarını VfL Bochum'un genç yaş (U19) takımlarında atan Reis, daha sonra aynı kulübün rezerv ekibinde (VfL Bochum II) ve VfL Wolfsburg U19 kadrosunda tecrübe kazandı. Alman hocanın kariyerindeki en büyük sıçrama ise 2019 ile 2022 yılları arasında yaşandı; Bochum A takımının başına geçen teknik adam, kulübü Almanya'nın en üst ligi olan Bundesliga'ya taşıma başarısı gösterdi.

Bu parlak dönemin ardından köklü Alman temsilcisi Schalke 04'ün teknik sorumluluğunu üstlenen tecrübeli isim, Türkiye macerasında ise Samsunspor'u çalıştırdı. Thomas Reis'in Trabzonspor ile el sıkışmadan önceki son görev yeri ise Bulgaristan'ın önde gelen ekiplerinden Ludogorets olmuştu.