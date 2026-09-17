Federasyon Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu liderliğinde toplanan ortak komisyon, kulüplerin mali krizini aşmak adına kolları sıvadı. Yeni yayın ihalesi hazırlıklarında yıllık yayın gelirini 400 milyon euro barajının üzerine taşımak temel hedef şeklinde kayda geçti. Pazarlıklar erken başladı. Kulüpler nefesini tuttu.

Mevcut yayıncının sözleşmesi devam ederken, ihalenin erkene alınması yayın masasındaki iştahı kabarttı. Yaşanacak kızışma, Türk spor tarihinin en büyük ekran çekişmelerinden birini beraberinde getiriyor. Naklen yayın pastasından pay kapmak isteyen dev şirketler şimdiden mali fizibilite raporlarını hazırlıyor. Rekabet kızıştı.

Süper Lig yayın ihalesi ne zaman yapılacak?

Süper Lig ve Trendyol 1. Lig yayın hakları için yeni ihale, 13 Ocak 2027 Çarşamba günü Riva'da yapılacak. Federasyon yetkilileri, şartname hazırlıklarını tamamlayarak ihale dosyasını yerli ve yabancı yayıncıların incelemesine açıyor.

Kulüpler Birliği heyeti ile federasyon kurmayları, kulüplerin borç yükünü hafifletmek adına ihaleden rekor gelir elde etmeyi planlıyor. İhale takviminin aylar öncesinden ilan edilmesi, talipli gruplara finansal ortaklık kurma ve geniş bütçe oluşturma fırsatı tanıyor. Zaman daralıyor. Gözler federasyonda.

Süper Lig'de mevcut yayıncı değişecek mi?

Süper Lig ve 1. Lig maçlarının mevcut yayıncısı beIN Sports, 2026-2027 sezonu sonuna kadar ekran haklarını elinde tutmaya devam ediyor. Digiturk çatısı altında faaliyet gösteren Katarlı medya grubu, 2024 yılında imzaladığı üç yıllık sözleşmeyle maçları evlere ulaştırıyor.

Yıllık 182 milyon dolar artı vergi ödeyerek maçları ekranlara taşıyan beIN Media Group, yeni ihale masasında da en güçlü aktör olarak duruyor. Ancak federasyon yönetiminin taban fiyatı 400 milyon euro seviyesine çıkarma arzusu pazarlık şartlarını baştan yazıyor. Karar günü bekleniyor.

Şirket / Kurum Mevcut Durumu Hedeflenen İhale Modeli beIN Media Group 2026-2027 sezonu sonuna kadar yayıncı Yıllık 400 milyon euro üzeri teklif TRT Süreci yakından takip ediyor Açık kanal ve dijital paket ortaklığı Saran Group Şartnameyi incelemeye hazırlanıyor Çoklu platform yayın dağıtımı Türk Telekom & Turkcell Altyapı hazırlığı yürütüyor Mobil ve genişbant ortak yayın paketi

Yayın ihalesine hangi şirketler katılacak?

Yeni yayın ihalesine TRT, Saran Group, Türk Telekom, Turkcell ve mevcut yayıncı beIN Media Group şirketlerinin katılması bekleniyor. 23 yıldır ligin yayın haklarını elinde tutan mevcut yayıncının yanında, yerli telekomünikasyon devleri de maç yayınlarını geniş kitlelere ulaştırmak adına masada yer arıyor.

Kulüpler cephesi, birden fazla şirketin yarışa dahil olmasıyla birlikte gelirlerin katlanacağını savunuyor. Paketlerin parçalanarak farklı yayıncılara paylaştırılması formülü de komisyon toplantılarında en çok tartışılan senaryolar arasında ağırlık kazanıyor. Kasa dolacak. Son söz sandıkta söylenecek.