Derbi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç men cezasına çarptırılan yıldız oyuncu, cezasını Süper Lig'deki Erzurumspor FK randevusunda çekti. TFF kuralları gereği yerel disiplin yaptırımlarının UEFA organizasyonlarını bağlamaması da teknik heyetin elini büsbütün rahatlattı.

Tüpraş Stadyumu'nda çalacak ilk düdük öncesinde İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano, hücum planını netleştirdi. Hafta boyunca takımla taktik idmanlara eksiksiz katılan tecrübeli santrfor, taraftarının önünde sahaya ilk 11'de çıkmak için geri sayıma geçti.

Dusan Vlahovic Marsilya maçında oynayacak mı?

Sırp golcü Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın Marsilya ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında kesin olarak ilk 11'de sahaya çıkıyor.

Cezasını lig etabında tamamlayan ve Avrupa listesinde ismi yer alan yıldız isim için hiçbir idari ya da fiziki engel bulunmuyor. Hafta başından bu yana BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan çift kale maçlarda hırslı görüntüsüyle beğeni toplayan deneyimli santrfor, teknik heyetten tam not aldı.

Hücum hattı ona emanet.

Futbolcu Ceza Durumu Karşılaşma İlk 11 Durumu Dušan Vlahović Tamamlandı (1 maç) Beşiktaş - Marsilya Sahada başlıyor

TFF ve PFDK cezaları UEFA maçlarında geçerli mi?

Türkiye Futbol Federasyonu kurulları tarafından verilen ulusal müsabakalardan men cezaları, UEFA organizasyonlarını doğrudan bağlamıyor.

Ulusal liglerde alınan sportmenliğe aykırı hareket cezaları sadece yerel lig ve kupa müsabakalarında infaz ediliyor. Yıldız futbolcu cezasını geçtiğimiz hafta sonu oynanan lig mücadelesinde tribünden takip ederek tamamladı; dolayısıyla hem hukuki hem sportif açıdan defter kapandı.

Pürüzler tamamen ortadan kalktı.

Uluslararası arenada geçerli bir kart cezası bulunmayan tecrübeli forvet, hakem düdüğü çaldığı andan itibaren Fransız ekibinin savunmasını yıpratmak için sahada ter dökecek.

Vincenzo Italiano hücum hattını nasıl şekillendirecek?

Teknik direktör Vincenzo Italiano, Marsilya'nın sert savunma hattını Vlahovic'in pivot santrfor özelliklerini devreye sokarak aşmayı planlıyor.

İtalyan çalıştırıcı, kanat akınlarında içeri kat eden oyuncularına ceza sahasındaki Sırp golcüyü besleme görevi verdi. Orta sahada kazanılacak topların hızlı servis edilmesiyle Fransız temsilcisinin savunma dengesi bozulacak.

Nefesler maç saati için tutuldu.

Erken gelecek bir golle oyunun kontrolünü eline almayı amaçlayan siyah-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında iç saha avantajını sonuna kadar kullanmak istiyor.

aktik tahtası hazırlandı.

Mevki Beşiktaş Muhtemel 11 Durum / Not Kaleci Alexander Nübel Eldivenler ona emanet Savunma Murillo, Djalo, Agbadou, Ouattara Dörtlü tandem sahada Orta Saha Wilfred Ndidi, Salih Özcan Savunma önü emniyeti Kanat / Forvet Arkası Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Semih Kılıçsoy Hücum varyasyonları Santrfor Dusan Vlahovic Cezası bitti, sahada