Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül Ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi İzBB Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda Meclis Başkanvekili Zafer Yıldır idaresinde gerçekleşti.

Gündem dışı konuşmalar maddesinde partilerin grup sözcüsü ve grup başkanvekilleri söz alarak konuştu. YENİ Parti Grup Sözcüsü Aras Kaynarca, Avrupa'nın Türkiye'yi kıskanmadığını söyledi. AK Parti Grup başkanvekili Hakan Yıldız ise AK Parti’ye transfer olan Saniye Bora Fıçı’ya gelen eleştirilere, İYİ Parti’den CHP’ye transfer olan İzmir Milletvekili Ümit Özlale üzerinden yanıt verdi.

Kaynarca: Avrupa falan bizi kıskanmıyor

AK Parti’nin İzmir’de iktidar olamadığını söyleyen YENİ Parti Grup Sözcüsü Aras Kaynarca, “AK Parti’yi başarılı buluyorum. Gidişatın kötü değil, çok kötü olduğunu gördüklerine bir şey icat ettiler, bunda da başarılı oldular. Bunun adı da mutlak butlan. Bunu biraz toz haline getirdiler, toplumun üzerine serptiler, tuttu. Önemli değil, bu taşlar yerine oturur, merak etmesinler. Yıldız, Konak ilçesinde de ‘eskisi, yenisi’ diye konuşmuştu. Biraz hiciv eder gibi, bu konuyla dalga geçer gibi konuşmayı tercih ediyor. Kendisi iyi hatiptir, nasıl konuşacağını iyi bilir. Daha önce bu mecliste Yağmur Yurdakul’a hakarete varan şeyler söylenilmişti. Tekrar olmamasını rica ve temenni ediyorum. Burada olduğum sürece üslup olarak da böyle şeylere mahal vermemeyi rica ediyorum. Sayın Yıldız, bu şehirden siz sorumlusunuz dedi. Biz yönetiyoruz, fakındayız. İzmir’de iktidar olamadılar. Butlan icadından önce varlık fonu da gelecek kuşaklara bırakılması gerekecek varlık fonunu doğrudan satış yapabilmenin icadını da ettiler. Çok şeyi de batırdılar. Kamu kaynaklarını doğru kullanmayarak birçok şeyi batırdılar. Tarım ve hayvancılığı, eğitimi, gençlerin geleceğe yönelik bu vatana hizmet etmenin umudunu batırdılar. Avrupa bizi kıskanıyor… Avrupa falan bizi kıskanmıyor” dedi.

Yıldız: Ümit Özlale’yi siz nereye koyacaksınız?”

AK Parti’ye transfer olan Saniye Bora Fıçı’ya gelen eleştirilere, İYİ Parti’den CHP’ye transfer olan İzmir Milletvekili Ümit Özlale üzerinden yanıt veren AK Parti Grup başkanvekili Hakan Yıldız, “ Maalesef sözü söyleyenin aynaya bakmadığı bir hatip süreci yaşadık. Bizler seçilmek için o dönemde mücadele ediyoruz. 180 meclis üyeleri neredeler? AK Parti’den 7,8 meclis üyemiz burada. Siz de YENİ Parti 2, CHP, 2. Burada kenti konuşmadık ama ben kenti konuşmaya devam ediyorum. Siz Saniye Hanım’ın tercihini seçmene hakaret etmek olarak görüyorsunuz da Ümit Özlale’yi siz nereye koyacaksınız? Ümit Özlale İzBB’nin büyükşehir adayıydı. Ümit Özlale’ye ‘ Ümit bey siz İYİ Parti’den seçildiniz, ne işiniz var CHP’de’ dediniz mi? Eleştiri yapabiliriz ama yapmadan önce aynaya bakmalısınız. Saniye Hanım’ın burada olmasından mutluluk duymuyor olabilirsiniz ama seçmen iradesine sahip çıkılmadı diyerek, İYİ Parti’den gelenlerde ses çıkarmayanlar sizin zihniyetiniz. Siz yaptığını zaman olur ama başkaları yaptığı zaman büyük hatalar yapılıyor. Üzülüyorum, ben durduk yere verilen kredilerin sözünü açmadım. Kendileriniz konuyu açtınız” dedi.

“Saniye Hanım’a tek bir kelime söyleyemezsiniz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notunda Aziz Kocaoğlu’nun aldığı kredilerin payı olduğunu söyleyen Yıldız, “Yağmur hanımın geçmişte benim grup arkadaşlarıma nasıl hakarete varan kelimeler kullandığını hatırlayın. Benim arkadaşlarım ifade ettiler. Ümit Özlale’ye duruş koymadıktan sonra Saniye Hanım’a tek bir kelime söyleyemezsiniz. Seçmen kendi iradesini koyar. Siz tek partili sisteminden sonra iktidar görmemiş partisiniz. Biz ise 25 yıllık bir partiyiz. Hiçbir ayrım yapmadan siyaset yaptık. İzmir Metro’su soruldu da Aziz Bey’e sorsunlar. Metro’yu biz yapalım dediğimizi Aziz Kocaoğlu’na sorsunlar. Kredi notlarınız neden iyi biliyor musunuz, Aziz Kocaoğlu’nun aldığı kredilerin payı var. Biz bu sene uluslararası kredilerimizin bir kaçında gecikmeler var. Gecikmeler kredi notunu etkiler ama Aziz Bey ve o dönemin meclisi doğru karar almış” dedi.

"Gargamel'i bilirsiniz hep kaybeder"

AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe'nin, YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e yönelik "avarel" benzetmesi üzerine tepki gösteren YENİ Parti üyelerinden Semiha Memiş, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti'ye geçişini kastederek, "Dün söylediğimiz şeylerin bugün tersini yapabiliriz diyen bir insana ne söylesek kar etmez. Dün açıklamalarında siyasi jargon etiğinden bahsedip, bir partinin il başkanının genel başkanı temsil ettiğini unutup, son derece kötü cümleler kuran insanların hiçbir şey olmamış gibi cümleler kurması ayıbını örtmez. Madem bir çizgi film karakterinden bahsedeceğiz, 'Gargamel'i hepimiz çok iyi biliyoruz. Ne kadar kötü planlar yaparsa yapsın günün sonunda hep kaybediyor. Foçalıların iradesi bizim irademizdir. CHP adayının AK Parti'ye geçmesini ayıpla karşılarız, yanlış deriz. Biz parti gözetmeksizin yanlışa yanlış deriz. Foça halkını da sonuna kadar savunacağız" ifadelerini kullandı.

“50 milyar dolar bütçede hangi eseri ortaya koydunuz”

Büyükşehir’in son 25 yılda 50 milyar dolar bütçe kullandığını söyleyen Yıldız, “İzmir’in yolları delik deşik, biz mi yaptık. 1.5 milyon dökeceğimiz asfalt neden binlere düştü? Manisa’ya çöp dökemeyeceğiz, biz ne yapıyoruz? Çıkın anlatın. Bu kentte ortak akıl nasıl yapılıyor? Yaptıklarımız, sizin yapamadıklarınızdan o kadar fazla ki. İzmir kan ağlıyor. Son 25 yılda 50 milyar dolar bütçe kullandınız. Bu parada hangi eseri ortaya koydunuz? Toplanan vergiler nedir? Ne kadarı nereye gidiyor? Biz sizin gibi siyaset yapmıyoruz” diye konuştu.

Özkan: Ellerinizi çekin

'Çekin ellerinizi belediye başkanlarımızdan, meclis üyelerimizden, gazetecilerden, okur yazarlardan, gençlerden' diyen YENİ Parti Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan, "Hakan bey gerçek olmayan bir dünyaya inanıyor. Sonrada bütün o hayal dünyasına herkesin inandığını düşünüyor. Bizim parti grubumuzda bu mecliste kimseye 'senin parmağını kırarım ulan' diyen olmadı ancak onun partisinde oldu. Ben burada kimseye hakaret etmedim lakin kendi grubu hep bunu yapıyor. İki aydır faaliyette yoklar gibi cümle kurdu kimse ne demek istediğini anlamadı. Dün Metro AŞ'deki toplantıda kendisi yoktu. Bu yer meselesini sorgulayan kendisidir. Nerede olduğunu şaşırmış olabilir ancak biz başladığımız yerdedir, kendisi umarım en yakın zamanda nerede olduğunu keşfeder. Kendisi araştırmayı o konfor alanındaki telefondan devlet imkanından elde ediyor ve bunu araştırmak sanıyor. Hakan bey grup başkanvekilisiniz neye hizmet ettiğinizi düşünün. Hüsnü Boztepe ise ne konuştuğumu anlayamamış, ortaya attığı kelimenin anlamı yok. Bizden bu transfere karşı duran Foça halkının kendisidir. Halk bu transfere tepki gösteriyor. Burada aslında sorulan soru çok basitti, millet o oyu size vermedi. Sandık gelince yine size oy vermeyecekler. Beş yüzüncü kez tekrarlayayım hızlı trende kaç milyar batırdınız, Çandarlı Limanı'nda kaç milyar batırdınız. İkinci çevre yolu falan diyorlardı nerede bunlar? AK Partili belediyeler ile AK Partili iktidarın birleştiği bir parti sistemi yarattılar, her şey ellerinde. Siz 20 küsür yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz dolayısıyla en büyük cari açıkları sizin iktidarınız vermiş, en fazla özelleştirmeleri siz yapmışsınız, milletin en çok borcu olduğu dönemi siz yaşatmışsınız, tüm kabusları yaratan sizsiniz hala böbürleniyorsunuz. Kemalpaşa halkı sizi kaç defa çağırdı geldiniz mi? Nerede olduğumu gerçekten sayarsam buradan utanarak çıkarsınız. Çekin ellerinizi belediye başkanlarımızdan, meclis üyelerimizden, gazetecilerden, okur yazarlardan, gençlerden. Şunu kabul edin sizin devriniz artık bitti. Bu ülke sizin yönetiminizi istemiyor"