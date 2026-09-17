Türkiye Radyo Televizyon Kurumu bünyesinde hayata geçirilen dijital içerik ağı Tabii, yerli ve yabancı dizi, belgesel yapımlarının yanı sıra anlık spor yayınlarıyla da izleyicilerin karşısına çıkıyor. İnternet tabanlı bu sistem, kullanıcılara televizyon kanallarına web veya mobil cihazlar üzerinden doğrudan erişim fırsatı tanıyor.

TABİİ SPOR YAYINLARI ÜCRETSİZ Mİ, SİSTEME NASIL ÜYE OLUNUR?

Geçtiğimiz 7 Mayıs tarihi itibarıyla Türkiye'deki kullanıcıların erişimine açılan bu yerli dijital ağ, güncel yayın politikasında izleyicilerden herhangi bir abonelik bedeli talep etmiyor. Karşılaşmaları veya diğer içerikleri takip edebilmek adına, seyircilerin resmi internet sayfasına giriş yapmaları ve yalnızca e-posta adreslerini kullanarak standart üyelik işlemlerini tamamlamaları yeterli oluyor. Uygulamanın 2024 yılının ilerleyen aylarında ise uluslararası pazarlarda da faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ HAKLARI VE CANLI KANAL ERİŞİMİ

Sosyal medya kanallarında 30 milyonu aşkın takipçisi bulunan platform, kurumun ana akım kanallarını (TRT 1, TRT Spor, TRT Haber, TRT Çocuk) anlık olarak internetten yayınlıyor. Önümüzdeki sezondan itibaren üç yıl boyunca büyük bir spor atılımına imza atacak olan servis; UEFA Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını TRT 1 ve TRT Spor ile eş zamanlı biçimde naklen ekranlara getirecek.

GÜNCEL TRT 1 TÜRKSAT UYDU FREKANS AYARLARI

Maçları dijital platform yerine televizyonlarının uydu alıcıları vasıtasıyla klasik yöntemle izlemek isteyen futbolseverler için güncel sinyal parametreleri şu şekilde belirlenmiş durumda:

Türksat 4A (42°E) uydusu üzerinden: Dikey (V) polarizasyon, 11.958 frekans, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değeri.

Türksat 3A (42°E) uydusu üzerinden: Yatay (H) polarizasyon, 11.096 frekans, 30000 sembol oranı ve 5/6 FEC değeri.

Buna ek olarak, yayınları televizyon hizmet sağlayıcıları üzerinden alanlar için kanal, Kablo TV'de 900 numarada, Analog Kablo TV'de ise S04 numarasında yer alıyor.

PLATFORMDAKİ ORİJİNAL İÇERİKLER VE YAYIN DİLLERİ

Kapsamlı bir arşive sahip olan platform; Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Urduca ve Arapça dillerinde küresel ölçekte hizmet veriyor. Sistem kütüphanesinde Akif, Şebeke, Koyu Beyaz, Şanzelize Düğün Salonu ve Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi otuzun üzerinde özel projenin yer aldığı, toplamda 184 bölümlük sıfırdan üretilmiş bir içerik havuzu barındırıyor. Yetişkinlere yönelik uluslararası ödüllü filmlerin yanı sıra, çocuklar için özel olarak hazırlanan animasyonlar da bu dijital altyapıda izleyiciyle buluşuyor.