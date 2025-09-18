İzmir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Ayhan Kul, kentteki sağlık hizmetlerinin nabzını tutmak amacıyla ilk ziyaretlerine başladı. Kul'un bu kapsamda durağı, önemli sanayi ve tarım merkezlerinden olan Kemalpaşa ilçesi oldu. İlçe sınırları içerisindeki sağlık birimlerini yerinde inceleyen Kul, yetkililerden ilçenin sağlık altyapısı ve ihtiyaçları hakkında detaylı bilgiler aldı. Bu ziyaret, yeni İl Sağlık Müdürü'nün göreve başlar başlamaz sahaya inerek sorunları yakından görme kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Kemalpaşa'daki sağlık tesisleri ve kaymakamlık ziyaret edildi

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Kemalpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret eden Ayhan Kul, buradaki personelle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ardından, ilçe halkına hizmet veren Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne geçti. Hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarıyla görüşen Kul, hastanenin fiziki şartlarını, teknolojik donanımını ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik projeleri inceledi. Özellikle acil servis ve poliklinik hizmetlerinin etkinliği üzerinde duran Kul, hastanenin mevcut potansiyelini en üst düzeyde kullanması yönünde talimatlar verdi. Ziyaret sırasında hastane personeli ve hastalarla da kısa sohbetler gerçekleştiren Kul, onların görüş ve önerilerini dinledi.

Hayırseverlere teşekkür, Kamu iş birliğine vurgu

İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, Kemalpaşa'daki programında yalnızca sağlık kurumlarıyla sınırlı kalmadı. İlçe Kaymakamı Musa Sarı ile bir araya gelerek, yerel yönetim ve sağlık idaresi arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Kaymakam Sarı'ya, ilçedeki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için sundukları desteklerden ötürü teşekkürlerini ileten Kul, bu tür iş birliklerinin sağlık alanında atılan adımları hızlandırdığını vurguladı. Ayrıca, ilçenin sağlık tesislerinin gelişimine katkıda bulunan hayırsever vatandaşları da ziyaret eden Kul, bu bireylerin toplumsal duyarlılığının sağlık hizmetlerinin kalitesini yükselttiğini belirterek, onlara şükranlarını sundu. Bu ziyaretler, kamu-özel iş birliğinin sağlık hizmetlerindeki yerini ve önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ayhan Kul, bundan sonraki süreçte de diğer ilçelerde benzer ziyaretler gerçekleştireceğini ve İzmir'in sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.