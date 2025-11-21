Son Mühür/ Merve Turan - Ege Bölgesi’ni yaratıcı endüstrilerin merkezi haline getirmeyi amaçlayan Create in İzmir projesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin (İEÜ) yürütücülüğünde; İzmir Vakfı, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ortaklığında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle sürdürülüyor.

Bu kapsamda 23–25 Kasım tarihlerinde Tarihi Havagazı Fabrikası’nda “Create in İzmir EXPO Kapsül” etkinliği düzenlenecek. Etkinlik; oturumlar, film ve belgesel gösterimleri, sergiler ve yaratıcı atölyelerle geniş bir program sunacak. Katılım herkese açık ve ücretsiz olacak.

Uluslararası uzmanlar İzmir’de buluşacak

Etkinlik, dünya çapında tanınan uzmanları, tasarımcıları, akademisyenleri ve yaratıcı girişimcileri İzmir’de bir araya getirecek. Kentlerin kültürel dönüşümü üzerine çalışmalarıyla bilinen Charles Landry, şehirlerin yaratıcılık potansiyelini İzmir özelinde değerlendirecek.

UNESCO Küresel Yaratıcı Ekonomi Kürsüsü Başkanı Prof. Andy Pratt, “Yaratıcı Ekosistem Kurmak ve Sürdürmek” başlıklı konuşmasıyla güncel yaklaşımları aktaracak. İtalyan tasarımcı Silvio Betterelli ise “Design-to-Market” panelinde fikirden ürüne uzanan yaratıcı süreci genç tasarımcılara anlatacak.

Açılışta önemli isimler yer alacak

Etkinliğin pazar günü saat 13.30’da yapılacak açılış konuşmalarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İzmir Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cemil Tugay, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Yönetimi Daire Başkanı Abdülkadir Güventürk ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muhlis Kaan Özhelvacı gerçekleştirecek.

EXPO Kapsül kapsamında İzmir’in yaratıcı potansiyelinin uluslararası düzeyde görünür kılınması, yeni iş birliklerinin gelişmesi ve yaratıcı girişimlerin desteklenmesi hedefleniyor.

“İzmir yaratıcılığın doğal ev sahibi”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, etkinliğin kente önemli katkı sunacağını belirterek şunları söyledi:

“İzmir’in hayal gücüne, yenilikçiliğine ve çok katmanlı kültürel kimliğine güveniyorum. Bu şehir yaratıcılığın, inovasyonun ve özgür üretimin doğal ev sahibidir. Bu buluşmanın kentler arası etkileşimi güçlendireceğine ve İzmir’i yaratıcı ekonomide bölgesel bir merkez haline getireceğine inanıyorum.”

“Yaratıcı endüstriler kentin geleceğinin bir parçası”

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ise yaratıcı endüstrilerin hem kültürel hem ekonomik açıdan büyük bir potansiyel taşıdığını vurgulayarak, “İzmir’in üretim kültürü ve sanatsal birikimi uzun yıllardır fark yaratıyor. Bu etkinlik, kentin yaratıcı kimliğini uluslararası ölçekte görünür kılacak” dedi.

Sergiler, film gösterimleri ve yaratıcı atölyeler

Etkinlik programı oldukça zengin içeriklerle desteklenecek.

“Doğanın Belleği: İzmir’den Yankılar ” sergisi ve sanatçı Özlem Kalmaz’ın kişisel sergisi katılımcılarla buluşacak.

sergisi ve sanatçı Özlem Kalmaz’ın kişisel sergisi katılımcılarla buluşacak. “Ege Mutfak Atölyesi: 3 Kültür 1 Sofra” gastronomi ve tasarımı bir araya getirecek.

Create in İzmir Dijital Oyun Alanı, hikâye anlatımı ve teknolojinin birleştiği çalışmalara yer verecek.

İzmir’in belleğini ve üretim kültürünü ele alan film gösterimleri izleyiciyle buluşacak.

Ayrıca “Konuk Sanatçılar ve Kentler” oturumu, Creative Talks, Boomerang Reklam Ödülleri ve İzmir Zaman Makinesi – Sanal Gerçeklik Deneyimi de programa dinamizm katacak.