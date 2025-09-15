Türkiye’de artan ekonomik sıkıntılar yalnızca gıda ve enerji gibi temel ihtiyaç sektörlerini değil, lüks tüketimin simgesi olan yat üreticilerini de olumsuz etkiliyor. Bu çerçevede İzmir’de kurulu bulunan Dromeas Yatçılık Sanayi AŞ, mali darboğazı aşmak amacıyla konkordato talebinde bulunmuştu.

Mahkemeden ret kararı

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, konkordato heyetinin şirketin “borca batık” olduğuna dair raporu dikkate alındı. Mahkeme, şirketin ve sahibi Efe Kuyumcu’nun konkordato başvurusunu reddetti.

Kararda, daha önce verilen geçici ve kesin mühlet kararlarının kaldırıldığı, konkordato komiserlerinin görevlerine son verildiği ve ihtiyati tedbirlerin geçerliliğini yitirdiği belirtildi.

Kararın ayrıntıları

Mahkemenin gerekçeli kararında şu ifadeler yer aldı:

“Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 6026 sicil nolu, Torbalı V.D. 3131390957 vergi sicil nolu Dromeas Yatçılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile T.C. kimlik nolu Efe Kuyumcu hakkında verilen kesin mühletin kaldırılmasına, konkordato taleplerinin reddine, konkordato komiserlerinin görevine son verilmesine ve tüm ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.”