Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki mevcut ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve gelecekteki ihtiyaçları öngörmek amacıyla iddialı bir adım attı. İzmir Ulaşım Ana Planı (UAP 2040) için resmen çalışmalara başlayan belediye, Buca Metrosu gibi süregelen projelerin yanı sıra, şehrin tüm ulaşım sistemlerini entegre etmeyi hedefleyen bütüncül bir yol haritası hazırlayacak. Bu stratejik planın ana amaçları arasında; ulaşım güvenliğini artırmak, trafik akışını verimli hale getirmek, çevre dostu alternatifleri teşvik etmek ve kentin ekonomik gelişimine katkıda bulunmak yer alıyor.

Önceki planlarla entegrasyon ve çok paydaşlı süreç

Yeni Ulaşım Ana Planı, geçmişte hazırlanan çalışmalarla da uyumlu bir şekilde ilerleyecek. Özellikle Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle tamamlanan "İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP İzmir)" de UAP 2040'a entegre edilerek, planlamada süreklilik sağlanacak. Bu kapsamlı projenin ilk adımı, 21 Ağustos'ta düzenlenen bir toplantı ile atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım'ın liderliğinde gerçekleşen bu toplantıya, belediye bürokratları ve danışmanlık hizmeti alınan firmanın temsilcileri katıldı. Toplantıda, planın temel hedefleri ve izlenecek yöntemler üzerine detaylı değerlendirmeler yapıldı. Bu iş birliği, projenin sadece teknik değil, aynı zamanda katılımcı bir yaklaşımla yürütüleceğinin de bir göstergesi oldu.

Planın kapsamı genişliyor: Sadece yollar değil, yaşam alanları da düzenleniyor

Ulaşım Ana Planı 2040, sadece yeni yollar veya köprüler inşa etmekle sınırlı kalmayacak. Plan, kentin ulaşım ihtiyaçlarını çok boyutlu bir perspektifle ele alıyor. Proje kapsamında; mevcut altyapı sistemlerinin analizi, nüfus ve ekonomik büyüme projeksiyonları, raylı, kara, deniz ve hava sistemlerinin entegrasyonu gibi temel konuların yanı sıra daha modern çözümler de yer alıyor.

Örneğin, bisiklet yolları ve mikromobilite için özel alanlar, yaya bölgeleri ve engelli erişimine yönelik çözümler planlanıyor. Ayrıca, akıllı ulaşım sistemleri, trafik yönetim merkezleri, düşük emisyon bölgeleri ve çevre ilçelerle olan bağlantıların güçlendirilmesi gibi konular da planın önemli bileşenleri arasında bulunuyor.

Bu bütüncül yaklaşım, İzmir'in hem daha yaşanabilir hem de daha sürdürülebilir bir kent olma hedefine ulaşmasını kolaylaştıracak.