Son Mühür/Sercan Engerek- İzmir’de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapatılmak istenmesine tepkiler durmuyor. Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık-Sen) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapatılma planlarına karşı basın açıklaması düzenledi.

Hastane önünde düzenlenen basın açıklamasına sağlık emekçileri ile vatandaşlar “Sağlığıma dokunma”, “Bozyaka kapatılmasın”, “Yollarda ölmek istemiyorum” dövizleriyle katıldı. Basın açıklaması Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol tarafından okundu.

“17 yılda hastanenin yıkımının gündeme gelmesi düşündürücü”

Doğruyol, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Buca Devlet Hastanesi’nin devamı niteliğinde yapılarak 1995 yılında açıldığını hatırlattı. Hastanenin ilk olarak 2012 yılında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasının gündeme geldiğini belirten Doğruyol, “17 yıl içinde bir hastanenin yıkımının gündeme gelmesi üzücü ve düşündürücü. Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Buca Devlet Hastanesi’nin devamı niteliğinde yapılmış olan bir hastane. Bu hastane Ege Bölgesi’ne hizmet veren bir hastaneydi. Yeşilyurt Devlet Hastanesi’yle birlikte bu bölgenin yükünü alıyordu. Ne hikmetse İzmir’de 12 devlet hastanesi içinde depreme dayanıksız gerekçesiyle yıkılması ilk sırada” diye tepki gösterdi.

Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Bayraklı Şehir Hastanesi’nin yapılmasıyla birlikte Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin oraya taşınmasının gündeme geldiğini, bugünse hastanenin tamamen yıkılmak istendiğini söyledi.

“Derdiniz özel hastanelere para kazandırmak mı?”

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen hastanenin ekim veya kasım ayında kapatılacağı, yerine 400 yataklı yeni bir hastane inşa edileceği öne sürüldü. 2025’in Haziran’ında proje ihalesi yapılan yeni binanın proje süresi ise bir yıl olarak açıklandı.

Proje ihalesini alan şirketin hastaneyi tümden yıkmadan etüt çalışmalarını yapamayacağını açıklamasına itiraz eden Doğruyol, şu ifadeleri kullandı:

“2025’in Haziran’ında proje ihalesi yapılan Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi’nin proje süresi bir yıl. Proje ihalesini alan şirket diyor ki ‘Hastaneyi tümden yıkmadan etüt çalışmalarını yapamayız.’ Tüm dünyada bu etüt çalışmaları binalar yıkılmadan yapılabiliyorken, hastaneyi tümden yıkarak yapmak istemenizin altındaki gerçek ne? Bu gerçek Şehir Hastanesi’ne para kazandırma tercihi mi ya da bu bölgede bulunan özel hastanelere rant sağlamak mı? En az beş yıl bu hastanede hizmet verilemeyecek. Kurumsal hafıza yok olacak.”

“Sağlık yatırımlarında İzmir üvey evlat muamelesi görüyor”

Doğruyol, İzmir Eğitim Diş Hastanesi’yle ilgili acilen boşaltılma kararı olduğuna dikkat çekti. Doğruyol, “İnsanlar tedirginlik içinde binaya girip hizmet ediyorlar. Ama o hastane öncelik değil, Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi’nin yenilenmesi öncelik. Elbette deprem dayanıksız olan hastaneler yıkılıp yenilenecek. Zaten İzmir sağlık yatırımlarının en az olduğu illerden biri. Sağlık yatırımları konusunda İzmir üvey evlat muamelesi görüyor. Ama tamamen yıkarak vatandaşı hizmetten mahrum etmek niye?” diye sordu.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Şehir Hastanesi’ne taşınacağına yönelik iddialara da değinen Doğruyol, Bozyaka SSK’den yurttaşın Şehir Hastanesi’ne gitmesinin eziyet olacağını vurguladı.

Doğruyol, kış nedeniyle hastalıkların artacağını, Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nin yüzde 100 kapasiteyle çalıştığını belirterek uyarıda bulundu:

“Şehir Hastanesi’ni yaptınız. Buradan vatandaşın oraya gitmesi en az 2-3 saat. Bu vatandaşa bir eziyettir. Sağlık hizmetinin en iyi verilebileceği yer vatandaşın evine en yakın olan hastaneden aldığı hizmettir. Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi’nin yıkılmadan yenilenmesi gerekir. Burada hizmet aksatılmamalı. Yeşilyurt Devlet Hastanesi şu an yüzde 100 kapasiteyle çalışıyor. Önümüz kış. Milletin hastalığı daha da artacak. Oradaki vatandaşlar hizmet alamayacak. En azından burada poliklinik gibi bazı hizmetlerin devam etmesi gerekir. Grip, enfeksiyon olan bir vatandaşı Şehir Hastanesi’ne yönlendirmek kadar abesle iştigal bir durum olamaz.”

Valiliğe çağrı yaptı: Hastane hizmetler durmadan yenilensin

Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi’nin yıkılmadan yenilenebileceğini söyledi.

“Hastanenin yenisinin bu hastane hizmete devam ederken yapılmasını sağlaması lazım. Bu hastane blok blok yapılabilir. Hizmetler yine devam eder. Hem personelin hem de vatandaşlarımızın daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi’nde poliklinik hizmetleri başta olmak üzere kesinlikle ve kesinlikle devam etmesi gerekir” diyen Doğruyol, İzmir Valiliği ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi’nin yıkılmaması, hizmetlerin devam etmesi için çağrıda bulundu.

Oğuz: Vatandaşlar hizmetten mahrum bırakılmamalı

Birlik Sağlık Sen İzmir Şubesi Başkanı Mahmut Oğuz ise Bozyaka SSK’nin vatandaşların hizmetten mahrum bırakılmadan yenilenmesi gerektiğini dile getirdi. Yetkililere çağrıda bulunan Oğuz, şu ifadeleri kullandı:

“İlimizde birçok depreme dayanıksız kamu binası var. Biz de bu binaların yenilenmesini istiyoruz. Fakat bunun civarda yaşayan vatandaşların da kamu hastanesinden mahrum bırakılmadan yapılmasını istiyoruz. Bunun birçok yolu var. Yetkililere buradan çağrıda bulunuyoruz. Yeni hastane binasının projesi yeniden değerlendirilsin. Hastanemiz kapatılmadan yenisi inşa edilsin.”