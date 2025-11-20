Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin, kentin kruvaziyer turizmindeki mevcut duruma ilişkin açıklamalarda bulunarak İzmir Limanı’nın şehir ekonomisine katkısını ve son dönemde kruvaziyerle gelen turist sayısındaki düşüşü değerlendirdi.

Korhan Bilgin: İzmir Limanı’nı övecek ya da savunacak kimse kalmadı

İzmir Limanı’nın mevcut durumunu 2019 yılından beri eleştirdiklerini belirten İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin, limanın sahipsiz kaldığını vurgulayarak, “İzmir Limanı’nı övecek ya da savunacak kimse kalmadı. Biz 2019’dan beri İzmir Limanı’nın sahipsiz kaldığını ilgilenilmediğini herkes şov yapıyor dediğimizde bizi eleştirdiler. Sonunda aynı noktaya geldik şimdi artık utanıyorlar herhalde aynı yalanları söylemeyi şu an İzmir Limanı kan kaybediyor diyorlar.” diye konuştu.

“İzmir Limanı’na gelecek gemilere yeni destinasyonlar yaratalım.

Ayrıca, ağır tonajlı gemilerin İzmir Limanı’na yaklaşamadığını aktaran ve özellikle destinasyon problemlerinden kaynaklı turistik amaçla seyahat eden gemilerin büyük çoğunluğunun Kuşadası Limanı’nı tercih ettiği Kaydeden Bilgin, “İzmir Limanı’nın bir takım handikapları var mesela ağır tonajlı gemiler yanaşamıyorlar çünkü dip temizliği gerekiyor. Ayrıca Efes Meryem Ana uzak kalıyor bu da destinasyon olarak ciddi maliyet yaratıyor.

Buradan Efes’e göndermek 1 saat ancak Kuşadası Limanı’ndan, Efes’e gönderme yarım saat. Biz şunu söyledik İzmir Limanı’na gelecek gemilere yeni destinasyonlar yaratalım. Bergama, Kemeraltı, Kadifekale gibi İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, geçmişte bir röportajında İzmir’de gezecek yer yok demişti, halbuki İzmir’de 1000’in üzerinde gezilebilecek destinasyon var.” dedi.

“İzmir’in tanıtımını yapmak için kimse elini cebini sokmuyor”

Son olarak, İzmir’in her anlamıyla bir turizm kenti olduğunu hatırlatan ancak tanıtım için kimsenin maddi olanak sunmamasını eleştiren İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Gastronomisinden, tarihisine, doğal kaynaklarına, şarap tadımlarına yani İzmir bir turizm kenti ancak biz bunu tanıtamıyoruz ne yazık ki. İzmir’in tanıtımını yapmak için kimse elini cebini sokmuyor. İzmir Ticaret Odası proje için para ayırmıyor, bu verilen aidatlar ve paralar nereye gidiyor?”