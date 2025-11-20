Son Mühür/ Beste Temel- AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, Buca sakinleri için önemli bir kamu hizmeti müjdesi verdi. İlçede kamu hizmetlerinin sunumunu daha etkin, süratli ve ulaşılabilir hale getirecek stratejik bir adım atılıyor: Buca'ya bağımsız bir Tapu Müdürlüğü kazandırılıyor. Başkan Sağır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizin uzun süredir beklediği önemli ihtiyaçlardan biri olan Tapu Müdürlüğü'nün kurulması yönündeki çalışmalar resmiyet kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

Vatandaş odaklı hizmet için sorumluluk yerine getirildi

Başkan Cihangir Sağır, yeni hizmetin Buca'ya kazandırılması sürecinde üstlendikleri rolü vurgulayarak, "Buca'nın gereksinim duyduğu bir kamu hizmetini daha ilçemize getirmek için üzerimize düşen tüm sorumlulukları eksiksiz yerine getirdik. Asıl hedefimiz, Bucalı hemşehrilerimizin tüm işlemlerini kendi ilçelerinde, hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlayabilmesidir" şeklinde konuştu.

Sağır, bu önemli kamu yatırımının Buca'ya kazandırılması adına yoğun mesai harcandığını belirtti. Projenin son aşamaya geldiğini dile getiren Başkan Sağır, bu kapsamda Buca Kaymakamı Muhammed Gürbüz ve Bölge Tapu Müdürü Adnan Cevher ile bir araya gelerek gerekli görüşmeleri tamamladıklarını ifade etti.

Stratejik öneme sahip ve örnek bir tapu hizmeti

İlçe Başkanı Cihangir Sağır, kurulacak olan Tapu Müdürlüğü'nün Buca için stratejik bir yatırım olduğunu ve örnek teşkil edecek nitelikte bir hizmet sunacağını dile getirdi. Sağır, yeni birimin faaliyete geçmesiyle birlikte vatandaşların tapu alım-satım, tescil, miras intikali ve ipotek tesisi gibi işlemler için artık çevre ilçelere gitmek zorunda kalmayacaklarının altını çizdi.

Tapu Müdürlüğü'nün kurulması için Buca Yeni Kaymakamlık binasında özel bir bölüm tahsis edildiği bilgisini veren Sağır, "Örnek bir hizmet standardına sahip olması planlanan yeni Tapu Müdürlüğü, vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı, işlem süreçlerindeki hızı artırmayı ve kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan çok önemli bir yatırım olacaktır inşallah" sözleriyle açıklamasını tamamladı.