İzmir'in turistik yerleri arasında UNESCO Dünya Mirası listesindeki Efes Antik Kenti, Çeşme'nin mavi bayraklı plajları, Alaçatı'nın taş evleri ve Şirince'nin tarihi sokakları öne çıkıyor. Şehir merkezindeki Saat Kulesi, Kemeraltı Çarşısı ve Asansör gibi simgeler de turistlerin uğrak noktaları. Yarımada boyunca uzanan koylar, antik kentler ve sakin köyler, farklı tatil tarzlarına yanıt veren bir çeşitlilik barındırıyor.

Efes Antik Kenti nerede, nasıl gezilir?

Efes Antik Kenti, Selçuk ilçesinde yer alıyor ve Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turistik bölgelerinden biri. Celsus Kütüphanesi, Büyük Tiyatro, Hadrian Tapınağı ve mermer caddeleriyle UNESCO Dünya Mirası listesine giren kent, Roma döneminin en önemli liman şehirlerinden biriydi. Efes'in hemen yanında bulunan Meryem Ana Evi ise Hristiyan dünyasının önemli hac merkezlerinden. Bülbüldağı eteklerindeki bu yapı, Papa VI. Paul tarafından 1967'de ziyaret edilmesinin ardından uluslararası bir ün kazandı.

Çeşme ve Alaçatı'da neler var?

Çeşme, Ilıca'nın şifalı suları, Altınkum ve Pırlanta plajları ile Ege turizminin başkenti sayılıyor. 1508'de inşa edilen Çeşme Kalesi, ilçenin sembolü. Alaçatı ise rüzgâr sörfü için ideal koşulları, taş evleri ve butik otelleriyle son yılların gözde tatil rotası. Her yıl mart ve nisan aylarında düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, gastronomi turizmi açısından bölgeye renk katıyor.

Şirince ve Birgi köyleri

Selçuk'a bağlı Şirince Köyü, tarihi Rum evleri, ev şarapları ve daracık taş sokaklarıyla turistlerin ilgisini çekiyor. Ödemiş ilçesindeki Birgi ise asırlık çınar ağaçları, Aydınoğlu Mehmet Bey Camii ve Çakırağa Konağı gibi tarihi yapılarla "En İyi Turizm Köyü" unvanını almış durumda. Tahtacı türbeleri ve geleneksel mimarisiyle Birgi, kültür turizmi rotalarının vazgeçilmezi.

Konak ve Kemeraltı'nda gezi rotası

Şehir merkezinde gezi yapacaklar için Konak Meydanı bir başlangıç noktası. 1901'de yapılan Saat Kulesi, hemen yanındaki Yalı Camii ve tarihi Asansör semti, kısa bir rotada birlikte gezilebiliyor. Kemeraltı Çarşısı'nda baharatçılar, kuyumcular ve hediyelik eşya dükkânları sıralanırken çarşının içindeki Kızlarağası Hanı kumda kahve geleneğini sürdürüyor. Foça ve Karaburun ise rota dışına çıkmak isteyenler için sakin alternatifler.