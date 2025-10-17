Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü, "Cumhuriyet Her Yerde" sloganıyla kentin dört bir yanına taşıyarak kutlamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikler dizisi, bu sene de aynı coşkuyla 22-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kutlama programının odak noktaları; Torbalı, Menemen, Bergama, Selçuk, Kiraz, Menderes, Tire ve Dikili gibi İzmir'in farklı ilçe ve mahalleleri olacak.

Kutlamalar 8 gün boyunca devam edecek

Toplam sekiz gün sürecek olan ve genellikle 17.00 ile 21.30 saatleri arasında düzenlenecek kutlamalar, hem kültürel hem de sanatsal açıdan dopdolu geçecek. Program dâhilinde, yerel yönetim ve protokol mensuplarının anlam ve önem belirten konuşmaları yer alacak. Ayrıca, yerel ve ulusal düzeyde tanınmış sanatçılar ile Büyükşehir Belediye Bandosu ve çeşitli müzik toplulukları sahne alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Folklorik zenginliğimizi yansıtan Ege yöresi başta olmak üzere, farklı bölgelerin halk oyunları ekipleri de görsel bir şölen sunacak. Etkinliklerde, Cumhuriyet temalı kısa sahne performansları ve tiyatro oyunları da sanatseverlerle buluşacak. Özellikle minik Cumhuriyet sevdalıları için ise mini disco, sihirbaz ve palyaço (clown) gösterileri gibi eğlenceli aktiviteler düzenlenerek çocukların coşkuya ortak olması sağlanacak.

Coşku haritası ve final konserleri

"Cumhuriyet Her Yerde" etkinliklerinin takvimi ve adresleri de netleşti. Program, 22 Ekim'de Torbalı İnönü Mahallesi'nde start alacak. Takip eden günlerde, 23 Ekim'de Kiraz Yeni Mahalle, 24 Ekim'de Menemen Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, 25 Ekim'de Menderes Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Parkı, 26 Ekim'de Bergama Ayaskent Mahallesi ve 27 Ekim'de Tire Merkez Gölet etkinliklere ev sahipliği yapacak. 28 Ekim'de ise Selçuk Belevi Mahallesi'nde farklı gösteriler gerçekleştirilecek. Zirve ise Cumhuriyet Bayramı olan 29 Ekim'de yaşanacak. Sabah saat 10.00'da Selçuk Zeytinköy Mahallesi'nde bando gösterisi ile başlayacak coşku, saat 18.00'de Selçuk Merkez İstasyon Meydanı'nda kortej yürüyüşü, Selçuk Belediyesi Orkestrası Konseri ile çocuklara yönelik özel gösterilerle devam edecek. Büyük kutlama serisi, 29 Ekim akşamı saat 20.00'de Dikili merkezde düzenlenecek final konserleriyle doruğa ulaşarak son bulacak.