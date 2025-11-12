İzmir’in Torbalı ilçesinde 2024 yılında 5 kişinin ölümüne, 63 kişinin yaralanmasına neden olan lokanta patlamasına ilişkin dava sonuçlandı. Mahkeme, 1’i tutuklu 3 sanığa toplamda 21 yılı aşkın hapis cezası verdi.

10 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı

İşletmede tüp değişimini yaptığı iddia edilen Mustafa Koç, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Lokanta sahibi Gülden Kul ise 8 yıl 4 ay, tüp firmasının Ege Bölge Sorumlusu Osman İnce ise 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İnce’nin cezası 364 bin TL adli para cezasına çevrildi.

Facia anı: 5 ölü, 63 yaralı

Patlama, 30 Haziran 2024 tarihinde Torbalı’nın Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi’ndeki şırdan satılan bir lokantada meydana gelmişti.

Saat 15.00 sıralarında yaşanan patlamada, Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) yaşamını yitirmişti. 63 kişi yaralanmış, çevredeki 10 binanın camları kırılmış, bölgedeki yapılar hasar görmüştü.

Olay sonrası jandarma, iş yerindeki tüm malzemelere el koyarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespit çalışması yapmıştı.

Ruhsatsız işletme ve ihmaller zinciri

Patlamanın ardından gözaltına alınan tüp değişim elemanı Mustafa Koç ile işletme sahibi Gülden Kul, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürecinde, iş yerinin 6 aydır ruhsatsız olduğu ve 29 Mayıs 2024’te ruhsat başvurusu yapıldığı belirlendi.

İfadesinde “tüpü kendim değiştirdim, sorun yoktu” diyen Gülden Kul’un, sanayi tipi tüp kullanımına uygun havalandırma ve alarm sistemi bulundurmadığı ortaya çıktı.

Bilirkişi raporu: “Gaz kaçağı ve yetersiz güvenlik”

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle hazırlanan bilirkişi raporunda, patlamanın LPG sızıntısından kaynaklandığı belirtildi.

Raporda şu tespitlere yer verildi: İş yerinde gaz kaçağını tespit eden alarm sistemi yoktu. LPG tüpleri, yönetmeliklere aykırı şekilde bodrum katta tutuluyordu.

Tüpü takan kişi Mustafa Koç’un eğitim belgesi yoktu ve bağlantı sırasında gaz kaçağı oluştuğu tespit edildi. Elektrik aksamından sıçrayan kıvılcımın patlamayı tetiklediği değerlendirildi.

Uzmanlar, “LPG’nin havadan ağır olduğu ve yere çöktüğü, iş yerinin havasız bırakıldığı, havalandırmanın yetersiz olduğu” yönünde görüş bildirdi.

“Eğitimsiz personel, uygunsuz bağlantı”

Raporda ayrıca tüpün vanası açıldığında baloncuk şeklinde gaz çıkışı görüldüğü, gaz dedektörüyle kaçağın tespit edildiği ifade edildi.

İki makine mühendisinin incelemesinde, dedantörle tüp arasındaki plastik contada gaz sızıntısı tespit edildi. Bilirkişilere göre, tüpü değiştiren Mustafa Koç “olayın meydana gelmesinde doğrudan etkili”.

Sanıklar birbirini suçladı

Karar duruşmasında sanıklar birbirini suçladı. İşletme sahibi Gülden Kul, “tüpü aceleyle taktı, bu olay içimi acıtıyor” diyerek suçu Mustafa Koç’a yöneltti.

Koç ise, “Günde 3 tüp takıyordum, bağlantıda sorun yoktu. Havalandırma yoktu. Benim eşim ve çocuklarım da oradan geçiyordu. Üzgünüm” dedi.

Tüp firması temsilcisi Osman İnce ise “Mustafa Koç bizim personelimiz değil. Biz bayilere eğitim almaları gerektiğini söyleriz. Havalandırma eksikliği patlamayı tetiklemiştir” savunmasını yaptı.

Aileler karardan memnun değil: “AİHM’e gideceğiz”

Mahkeme kararının ardından adliye önünde toplanan ölenlerin yakınları, verilen cezaların yetersiz olduğunu söyledi.

Kızları Evin Aslan ve Birgül Sarsılmaz ile yeğeni Ruken Çağur’u kaybeden İbrahim Savucu, “Sanıklar hep birbirini suçladı. Ceza bizi tatmin etmedi. Gerekirse AİHM’e kadar gideceğiz” dedi.

Ailenin avukatı Nazlı Demir ise, “Bu dosya, insanların sokakta bile güvende olmadığını gösteriyor. 5 ölümlü davada verilen cezalar yetersiz. İstinaf başvurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı.