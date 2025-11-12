İzmir'de, boşandığı eşi M.A.'yı (39) telefonla defalarca tehdit ettikten sonra evini basarak boğazına bıçak dayayan ve ilk tahliyesinin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle tekrar tutuklanan Ünal K. (45) hakkında önemli bir karar verildi. İzmir 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Hâkim sanığın eyleminin niteliği gereği 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Olay zinciri: tehdit ve ev baskını

Müşteki M.A.'nın iddialarına göre olaylar 17 Temmuz'da başladı. Sanık Ünal K., eski eşine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdi ve telefonla arayarak "Hesabını vereceksin bu böyle kapanmayacak, dişe diş, kana kan. Ben şimdi başlıyorum, bundan sonra her şeye hazır ol. Beni aldattın, elimde belgeler var, çocuğumu da alacağım göreceksin," şeklinde tehditlerini sürdürdü. M.A.'nın şikâyetçi olmasından sadece bir gün sonra, Ünal K. çocuğuyla görüşme bahanesiyle M.A.'nın ikamet ettiği eve geldi. Kapıyı kırarak zorla içeri giren sanık, elindeki bıçağı M.A.'ya saplamaya çalıştı, ancak evde bulunan M.A.'nın yakınları araya girerek buna engel oldu. Engellemenin ardından Ünal K., M.A.'nın boğazını sıktı. Olay sonrasında yeniden şikâyetçi olunan Ünal K., 19 Temmuz'da mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartışmalı paylaşım yeniden tutuklattı

İlk tutukluluğunun ardından 6 Ağustos’ta serbest bırakılan Ünal K.'nın tahliyesinin hemen ardından cep telefonundaki WhatsApp durumunda yaptığı paylaşım, süreci tekrar değiştirdi. Sanığın, yolda olduğunu gösteren bir görselin altına "Eceli gelen köpek cami duvarına işermiş" ifadesini eklemesi üzerine M.A. tekrar şikâyetçi oldu. Bu paylaşımın tehdit içerdiği gerekçesiyle tekrar gözaltına alınan Ünal K., 18 Ağustos'ta ikinci kez tutuklandı.

Sanıktan ilginç savunma: "Gazze'yi kastettim"

Hazırlanan iddianamede sanık hakkında 'Boşandığı eşi kasten yaralama, silahla kasten yaralamaya teşebbüs, tehdit, ısrarlı takip, hakaret ve konut dokunulmazlığı' suçlarından toplam 18 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi. İzmir 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık, suçlamaları reddetti. WhatsApp paylaşımıyla ilgili olarak ise şunları iddia etti: "Durumda paylaştığım iletiyi İsrail-Gazze savaşını kast ederek yaptım. M.A.’yı hedef almadım. Paylaşımı yaptığım an Aydın Tüneli'ndeydim, İzmir’de bile değildim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

Mağdur aile can güvenliğinden endişeli

Duruşmada söz alan mağdur M.A., sanıkla 4 yıl önce boşandıklarını ve o günden beri sürekli "Ya barışacağız ya da öldüreceğim" şeklinde tehdit edildiğini ifade etti. Yaşanan ev baskını anını detaylıca anlatan M.A., sanığın tekmeyle içeri girdiğini, boğazını sıkarak duvara yapıştırdığını ve sol elindeki bıçağı boğazına dayamaya çalıştığını belirtti. M.A., babasının müdahalesiyle kurtulduğunu, hastaneye götürülürken bile sanığın kendisini aramaya devam ettiğini aktardı. Tahliye sonrası yapılan tehdit içerikli paylaşımların kendisini tekrar şikâyetçi olmaya ittiğini ekledi.

M.A.'nın Avukatı Nevraz Sığın ise olayın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun tüm unsurlarını taşıdığını vurgulayarak, müvekkilinin can güvenliğinden ciddi endişe duyduklarını ve bu nedenle dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi için görevsizlik kararı verilmesini talep etti.

Dava, 'Öldürmeye teşebbüs' ihtimaliyle ağır cezaya sevk edildi

Mahkeme heyeti, savunmalar ve talepler doğrultusunda kararını açıkladı. Hâkim, sanık Ünal K.’nin bıçağı saplama girişiminin mağdurun elini tutmasıyla teşebbüs aşamasında kaldığı, ayrıca boğazına bıçak dayayıp boğazını sıktığı hususlarının doğrulandığını belirtti. Bu tespitler ışığında, sanığın eyleminin TCK’da yer alan 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturma ihtimali olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek, dosyanın yargılanmak üzere yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk hali ise devam ediyor.