Son Mühür/Merve Turan- İzmir ve Menemen’in kurtuluşunun 103. yılı, Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle kutlandı. Tören, bir gün önce yaşanan karakol saldırısının yarattığı üzüntü nedeniyle buruk bir atmosferde gerçekleşti.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, “Menemen olarak, İzmir olarak, Türkiye olarak söz veriyoruz; tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Düşmana geçit vermedik, vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizi yıktırmadık, asla da yıktırmayacağız. İzmir’imizin ve Menemen’imizin kurtuluşunun 103. yıl dönümünü yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Törene yoğun katılım

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, STK temsilcileri, gaziler, okul öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Pehlivan’dan şehitlere saygı

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından çelenk sunumu ile başladı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan konuşmasında, “Ne yazık ki dün sabah aldığımız şehit haberleri yüreklerimizi dağladı. Şehitlerimize duyduğumuz saygı gereği, planlanan konser etkinliklerimizi iptal ettik. Bugün burada tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.

Pehlivan, konuşmasında Kurtuluş Savaşı’na ve Büyük Taarruz’un önemine de değinerek, “26 Ağustos’ta Afyon Kocatepe’den başlayan Büyük Taarruz, milletimizin yeniden doğuş destanıdır. 9 Eylül sabahı İzmir’e giren kahraman Mehmetçiklerimiz sadece bir şehri kurtarmadı; milletimizin kaderini değiştirdi, Cumhuriyetimizin yolunu açtı” ifadelerini kullandı.

Zeybek gösterisi ve geçit töreni

Konuşmanın ardından Menemen Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, zeybek gösterisi ile törene renk kattı. Daha sonra meydanda düzenlenen geçit törenine geçildi. Törene gaziler, öğrenciler, dernekler, muhtarlar, polis, jandarma ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı. Geçit töreni, halkın yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleşti.

Birlik ve Cumhuriyet vurgusu

Törende Başkan Pehlivan, Cumhuriyet ve milli birlik mesajını bir kez daha vurguladı: “Yaşasın 9 Eylül! Yaşasın İzmir! Yaşasın Menemen! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Ne mutlu Türk’üm diyene!”

Bu yılki kutlamalar, geçmişin hatırlanması ve şehitlere saygı duruşu ile birlikte, birlik ve beraberlik mesajları eşliğinde gerçekleştirildi.