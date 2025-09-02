Kütahya’dan doğup Uşak ve Manisa illerinden geçerek İzmir’in Foça ilçesinde Ege Denizi’ne dökülen 401 kilometrelik Gediz Nehri, iklim değişikliği kaynaklı kuraklık, aşırı sıcaklıklar ve yetersiz yağış nedeniyle kritik seviyelere ulaştı. Uzmanlar, Türkiye genelinde göl, nehir ve barajlarda benzer bir su kaybı yaşandığını belirtiyor.

Kuraklık tarımı tehdit ediyor

Gediz Nehri’nin özellikle Salihli’deki Demirköprü Barajı’ndan sonraki kısımları ile Turgutlu çevresinde kilometrelerce akış durdu. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, nehrin Manisa’nın Salihli, Turgutlu ve Ahmetli ilçelerinden başlayıp İzmir’in Menemen ilçesine kadar uzanan yaklaşık 1 milyon 350 bin dekar tarım alanını suladığını söyledi.

Yalvaç, “Demirköprü Barajı, geçmişte Kütahya Murat Dağı’ndan gelen kar ve yağmur sularıyla doluyordu. 2024 yılı 1 Eylül itibarıyla baraj doluluk oranı eksi 7,71 iken bugün eksi 10,58’e geriledi. Geçen yıl 290 milyon metreküp su gelirken, bu yıl 164 milyon metreküp ulaştı. Yarı yarıya düşüş yaşandı” dedi.

Kapalı devre sulama sistemi ihtiyacı

Çiftçiler, sulama eksikliği nedeniyle ürünlerinde büyük kayıplar yaşadıklarını belirtiyor. Cem Yalvaç, “Yılda 3-4 kez pamuk, mısır, domates ve diğer ürünleri sulamamız gerekiyor. Sulama aksadığında hem maddi hem de manevi kayıplarımız artıyor. Kapalı devre sulama sistemi kurulmalı. Bu sistemle tarlalarımızın başında vanalar olur ve suyu ihtiyaç duyduğumuzda kullanabiliriz” ifadelerini kullandı.

Su pompası sorunları çiftçiyi zorluyor

Yalvaç, mevcut pompa sistemlerinin de yetersiz kaldığını belirterek, “Dinamolar ve pompalarla sulamada ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Su seviyesi düştüğü için pompalar su alamıyor. Devlet Su İşleri, mahallelerde ek pompa kurulmasına izin vermiyor. Bu nedenle tarlalarımızı yeterince sulayamıyoruz. 2015’te tarım paydaşları bir çalışma başlattı ve Demirköprü Barajı’ndan Menemen’e kadar kapalı devre sulama sistemi önerisi hazırlandı. Bu projenin bir an önce uygulanması gerekiyor” dedi.