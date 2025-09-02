3’üncü Lig 4’üncü Grup takımlarından Altay, yaz döneminde Süper Lig temsilcisi Alanyaspor’a transfer olan genç stoper Yunus Efe Sarıkaya’nın kiralık olarak yuvaya döndüğünü açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nda lisansı yansıtılmayan oyuncunun iki kulüp arasında yapılacak özel sözleşmeyle siyah-beyazlı formayı giyeceği öğrenildi.

Genç oyunculara Altay’da fırsat

Yunus Efe, Emre, Onur Efe ve Ali’den sonra Altay’a dönen 4’üncü genç futbolcu oldu. Kulüp yönetimi, genç oyunculara şans tanımaya devam ederek takımın geleceğine yatırım yapıyor.

Yeni sezon formaları tanıtıldı

Altay’ın yeni sezon formaları kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Çubuklu, beyaz, siyah ve mavi renklerde tasarlanan formalar, klip ve fotoğraflarla tanıtıldı. Formaların bazı modellerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası ve Altay ziyareti sırasında söylediği sözler yer aldı:

"Altay Spor Kulübü'nde tanıdığım gençlik iftihara şayandır. Bu gençlik müvacehesinde istikbalin kuvveti ve saadeti en bariz görülmektedir."