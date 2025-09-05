Son Mühür/Gamze Eskiköy- 5 Eylül 2025 Cuma günü Çeşme Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenmek istenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Halkın Katılım Toplantısı, Çeşme halkı ile İzmir’in dört bir yanından gelen çevre örgütleri, kent konseyleri ve doğa savunucularının yoğun tepkisiyle engellendi.

Sabancı Holding’e bağlı Enerjisa firması, Çeşme’de 5,81 hektarlık alanda güneş enerjisi santrali kurma girişiminde üçüncü kez bulundu. Ancak salondaki yüzlerce yurttaş, “Biz bilgilendirilmek istemiyoruz, bu projeyi istemiyoruz!” diyerek sürece açıkça karşı çıktı.

Bakanlık yetkilileri, halkın bu tutumunu tutanağa geçirerek toplantının yapılamadığına dair resmi belge düzenledi. Hazırlanan tutanak, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler’e teslim edildi.

“Çeşme betonlaştırılamaz”

Toplantıda dile getirilen başlıca itirazlar şu şekilde sıralandı:

Çeşme’nin doğal sit alanları, tarım arazileri ve turizm bölgeleri enerji bahanesiyle betonlaştırılamaz.

Hazine arazileri rant uğruna şirketlere devredilemez.

Çeşme halkı kendi toprağına, suyuna ve doğasına sahip çıkmaktadır.

Salonda sık sık, “Almanya bize bir metrekare yer vermezken biz niye Alman firmasına yüz milyon dolarlık arazi verelim?” sloganı atıldı.

Açıklamanın devamı şöyle:

"Toplantı sonrası konuşma yapan Dr. Ahmet Güler, çevre avukatları Seher Gacar ve Şehrazat Mercan, Çeşme’nin hem toplumsal hem de hukuki olarak yalnız olmadığını vurguladılar. Eğer Sabancı firması projede ısrar ederse, hukuk kanallarının sonuna kadar işletileceği belirtildi.

Beklentimiz

Bakanlık, halkın bu güçlü iradesini yok saymamalı ve ÇED sürecini geçersiz ilan etmelidir. Aksi bir tutum yalnızca hukuka değil, toplumsal vicdana da aykırı olacaktır.

Toplantı, yoğun güvenlik önlemleri altında olaysız bir şekilde sona ermiştir.

Son Söz

Bizler, yenilenebilir enerjiye karşı değiliz. Ancak Çeşme’nin en değerli turizm ve tarım arazilerinin, sit alanlarının ve doğal yaşamının yok edilmesine karşıyız. Burada asıl amaç enerji değil, arsa kapmadır. Çeşme halkı bir kez daha göstermiştir ki; doğasına, tarımına ve geleceğine sahip çıkmaya kararlıdır"