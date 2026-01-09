Son Mühür- İzmir’in Bornova ilçesinde infial yaratan olayda, eğitim saatleri içerisinde 6 kız öğrencisini kendi ikametgahına götürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan öğretmen D.T. hakkındaki adli tahkikat derinleşiyor. Emniyet birimlerindeki çapraz sorgusu tamamlanan şüpheli öğretmen, geniş güvenlik önlemleri altında İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık makamına çıkarılmayı bekleyen D.T., hakkındaki iddialara karşı kendisini savunurken, okul yönetimine yönelik oldukça ağır ve dikkat çekici suçlamalarda bulundu.

Savunmada yeni boyut: "Suç duyurumun intikamı alınıyor"

Gözaltı sürecinin başından bu yana çocukları eve götürme sebebini, "12 yaşındaki kızına ait elbiseleri öğrencilere hediye etmek" olarak açıklayan D.T., evde bulunan alkol şişelerinin ise su ile dolu olduğu yönündeki savunmasını sürdürdü. Ancak adliye koridorlarında yankılanan son iddiaya göre şüpheli öğretmen, asıl meselenin şahsi bir husumet olduğunu ileri sürdü. Okul müdürü hakkında geçmişte "kaçakçılık" yaptığı iddiasıyla resmi makamlara şikayette bulunduğunu dile getiren D.T., mevcut olayın bu şikayeti baskılamak amacıyla kurgulanmış bir komplo olduğunu iddia ederek suçlamaların odağını değiştirmeye çalıştı.

Okulda bitmek bilmeyen husumetler zinciri

Soruşturma birimlerinden sızan bilgilere göre, söz konusu eğitim kurumunda uzun süredir devam eden ciddi bir disiplin krizi ve çatışma ortamı bulunuyor. Şüpheli D.T.'nin sadece okul müdürüyle değil, meslektaşlarının birçoğuyla da yargıya intikal etmiş karşılıklı şikayetlerinin bulunduğu ortaya çıktı. Okul içerisindeki bu bitmek bilmeyen kavgalar ve gerginlikler, soruşturmanın arka planındaki idari zafiyeti de gözler önüne sererken, adli makamlar bu husumetlerin asıl suçlama ile bağlantısını titizlikle inceliyor.

İzmir Milletvekilleri sürecin takipçisi olacak

İzmir kamuoyunda şok etkisi yaratan bu gelişme üzerine, kentin hassas dengelerini korumaya odaklanan İzmir Milletvekilleri ve siyasi temsilcilerin konuyu yakından izlediği öğrenildi. Özellikle çocukların korunması ve eğitim güvenliği noktasında hassasiyet gösteren bölge vekillerinin, olayın aydınlatılması ve varsa idari boşlukların giderilmesi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında konunun takipçisi olması bekleniyor. İzmir milletvekillerinin, pedagojik sürecin selameti ve adaletin yerini bulması adına yetkili kurumlarla koordineli bir bilgi akışı talep edeceği belirtiliyor.

Adaletin gözü Pedagog eşliğinde verilecek ifadelerde

Halen İzmir Adliyesi'nde savcılık sorgusu için bekletilen D.T. hakkında henüz resmi bir yargılama süreci başlamadı. Cumhuriyet Savcısı'nın, soruşturmanın nihai seyrini tayin edecek olan en kritik adımı beklediği öğrenildi. Emniyet müdürlüğünde, uzman pedagoglar eşliğinde ifadeleri alınacak olan 6 kız çocuğunun anlatımları, olayın gerçek yüzünü ortaya koyacak. Çocukların beyanlarının dosyaya girmesiyle birlikte, savcılığın öğretmen D.T. hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edip etmeyeceği netlik kazanacak.